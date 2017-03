Gió đã xoay chiều

“Răng gãy” tên thật là Wan Kuok-koi bị kết án cho vay nặng lãi, rửa tiền và cầm đầu băng nhóm hồi tháng 11-1999, một tháng trước khi Bồ Đào Nha trao lại Macao, thuộc địa hơn 400 năm, cho Bắc Kinh. Hắn bị bắt giữ ngay sau vụ đánh bom phá nát chiếc xe hơi của giám đốc điều tra cảnh sát Macao Antonio Marques Baptista (vào ngày 1-5-1998), người vừa bước ra khỏi xe nên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Áp-phích quảng cáo phim Casino của Wan “Răng gãy”

“Bố già” Macao

Ít giờ sau khi xe hơi phát nổ, Wan đã bị nhốt sau song sắt. Hắn không hề bị kết tội đã đặt bom làm nổ xe hơi, nhưng vụ tấn công này là giọt nước làm tràn ly đối với nhà chức trách Bồ Đào Nha ở Macao.

Trong sáu tuần trước khi Wan bị bắt, đã xảy ra sáu vụ giết người liên quan đến “Hội Tam Hoàng 14K” và tung bom xăng đốt cháy 24 cửa hàng, hàng trăm xe hơi. Công tố viên cao cấp nhất tại Macao, Lourenco Nogueiro và người vợ đang mang thai bị các sát thủ đi xe gắn máy bắn. May mắn cả hai đều thoát chết. Người ta đồn đoán cũng do Wan ra tay.

Nhật báo Hong Kong Standard viết: Wan có biệt danh “Răng gãy” do khi còn trẻ hắn gãy một chiếc răng trong tai nạn xe hơi, nhưng sau đó đã gắn răng giả. Cũng có tin hắn gãy răng sau một trận đánh lộn hồi còn nhỏ tuổi.

Tuổi thơ của Wan gặp trắc trở, lớn lên trong các khu ổ chuột ở Macao và thường xuyên đánh lộn trên đường phố, trước khi lên chức trong hàng ngũ “Hội Tam Hoàng 14K”. Năm 1997, Wan có thời gian ngắn trốn khỏi Macao để tránh hai lệnh truy nã, một từ luật mới ban hành tại Macao chống Hội Tam Hoàng và một từ Trung Quốc về buôn lậu ma túy. Tuy nhiên đến tháng 8 năm ấy, một thẩm phán Bồ Đào Nha xóa sạch mọi cáo buộc đối với Wan, để rồi xin nghỉ hưu và chuyển về nước (Bồ Đào Nha) ngay ngày hôm sau.

Wan mở chiến dịch trực diện tấn công Wai, một tên găng-tơ đối thủ “nặng ký”. Wan tuyên bố bất cứ ai đến sòng bạc của Wai đều là kẻ thù. Kết quả Wan thu vén đủ quyền lực và ảnh hưởng để gom toàn bộ những gì thuộc về Wai. Lúc đó, Wan kiếm được 6 triệu USD mỗi tháng chỉ riêng với các sòng bạc có giấy phép.

Ảo tưởng quyền lực

Pedro Leal, một trong những luật sư đại diện Wan, nói: “Ông Wan muốn lặng lẽ sống trong hòa bình, sau khi ra tù”. Wan muốn mọi người hãy quên hắn và quên luôn cả những gì hắn đã làm.

Leal cũng kể Wan, 57 tuổi, không hề được hưởng một đặc quyền nào trong tù và được đối xử y như các tù nhân khác. Hắn bị nhốt trong một phòng biệt giam nhỏ, không có cửa sổ, trong nhà tù trên đảo Coloane với an ninh siết chặt.

Nếu phát biểu của Leal đủ tin cậy, việc thả Wan sẽ kết thúc một trong những chương đen tối nhất, đẫm máu nhất trong trang sử của Macao.

Ở đỉnh cao quyền lực vào giữa những năm 1990, khi Macao rung chuyển do cuộc chiến bạo lực giữa các băng nhóm, Wan có đến 10 triệu USD từ tiền cho vay cắt cổ và mở các sòng bạc bất hợp pháp, tự gọi mình là “Bố già” ở phía nam Trung Quốc.

Thế nhưng một số người theo dõi phiên tòa xử lại kết luận Wan chỉ là một tên găng-tơ tầm thường, thủ hạ hắn chỉ tới con số trăm chứ không phải hàng ngàn như hắn khoe khoang.

Wan Kuok-koi trước khi ra khỏi nhà tù.

Người của quá khứ

Wan bước ra khỏi nhà tù Coloane vào buổi sáng sớm thứ Bảy trời xám xịt, thoáng mỉm cười và từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên trước khi chui vào xe hơi Lexus màu trắng, chạy thật nhanh.

Theo tin tức từ Macao và Hong Kong, nhà chức trách đã chuẩn bị cho việc thả Wan bằng cách cảnh báo các khách sạn và sòng bạc thắt chặt an ninh và lên kế hoạch theo dõi sát Wan sau khi hắn được trả tự do. Các quan chức cũng đã cảnh báo Wan cần cư xử đàng hoàng sau khi được tự do.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng Wan sẽ nhận ra hắn đã mất nhiều quyền lực và ảnh hưởng sau hơn một thập niên.

Steve Vickers, cựu chỉ huy tình báo của cảnh sát Hong Kong, hiện là giám đốc điều hành Công ty Cố vấn Kinh doanh tình báo và nguy cơ SVA, nói: “Wan Kuok-koi là người của quá khứ. Cứ cho là ông ta còn giữ mối quan hệ với các thành viên băng nhóm trước đây, nhưng hiện nay không còn chỗ để họ tha hồ làm mưa làm gió ở Macao nữa”.

Gió đã xoay chiều





Khu casino ở Macao ngày nay.

Sau khi ra khỏi tù, Wan sẽ buộc phải nhận thấy một Macao khác đi nhiều. Để nhanh chóng hiện đại hóa, vượt qua các sòng bạc Las Vegas, các nhà quy hoạch thành phố đã lấp cả một vạt đầm lầy giữa hai hòn đảo tại nơi thiếu mặt bằng này. Quận Cotai mới là nhà của Venetian Macao, sòng bạc lớn nhất thế giới và những khu resort cũng lớn nhất thế giới, tương phản hẳn với khách sạn Lisboa cũ kỹ trong trung tâm thành phố chật chội nơi Wan đã bị bắt.

Du khách, từng tránh xa nơi đây do lo sợ bạo lực, nay đổ dồn đến thành phố với trên nửa triệu cư dân. Khoảng 28 triệu du khách, hầu hết từ Trung Hoa lục địa, đến đây trong năm 2012.

Bạo lực bớt hẳn sau khi Wan xộ khám. Bắc Kinh nóng lòng muốn bảo vệ luật pháp ở Macao. Grant Govertsen, một nhà phân tích thuộc Tập đoàn Đánh bạc Union có trụ sở tại Macao, nói các biện pháp mà nhà chức trách thực hiện trước khi thả Wan là “một phần trong nỗ lực của Trung Quốc để gìn giữ Macao an toàn và thịnh vượng”.



Phim về đời thực của Wan Mùa thu 1997, Wan gặp nhà sản xuất phim Henry Fong Ping ở Hong Kong, đề nghị làm bộ phim về cuộc đời của ông ta. Kết quả: Năm 1998, phim Casino (Sòng bạc) khởi quay, với ngôi sao điện ảnh Simon Yam vào vai ông chủ Hội Tam Hoàng sống đế vương trong xã hội ngầm ở Macao. Wan đã dùng ảnh hưởng của mình ở Macao để giúp đoàn làm phim. Một trong những cảnh ấn tượng nhất là phong tỏa cầu Macao-Taipa trong vài giờ để quay một cảnh chính trong phim, mọi giao thông đến và đi đều kẹt cứng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ một tuần trước đêm ra mắt bộ phim, Wan bị bắt.

QUANG HÙNG tổng hợp