Trọng tâm trong nhu cầu nhân lực đến năm 2020

Cán bộ coi thi kiểm tra máy tính cầm tay thí sinh mang vào phòng thi. Những máy tính có chức năng soạn thảo văn bản, có thẻ nhớ cắm vào thì không được mang vào thi. Ảnh: QUỐC DŨNG

Lợi thế ngành năng lượng nguyên tử

Trong Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nổi lên lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Đến năm 2015 tăng tổng số nhân lực của ngành này khoảng 1.800 người và năm 2020 lên khoảng 3.700 người với 100% tốt nghiệp ĐH và sau ĐH, trong đó có 700 thạc sĩ và tiến sĩ.

Các cơ sở giáo dục ĐH được giao đào tạo lĩnh vực năng lượng nguyên tử gồm có: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Lạt, ĐH Điện lực, Trung tâm Đào tạo Nhân lực hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người theo học ngành này, theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, như sau: Sinh viên (SV) xếp loại giỏi trở lên được cấp học bổng có giá trị 15 lần tiền học phí/tháng; SV xếp loại khá được cấp học bổng có giá trị tám lần tiền học phí/tháng; SV xếp loại trung bình được cấp học bổng có giá trị bằng tiền học phí/tháng. Ngoài ra các SV còn được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí.

Từ năm cuối của chương trình đào tạo, nếu SV đạt học lực khá trở lên sẽ được xem xét tuyển chọn đi thực tập sáu tháng tại một số nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển. SV tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được chuyển tiếp học cao học và làm nghiên cứu sinh ở trong nước và nước ngoài, được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan năng lượng nguyên tử và liên quan, không phải qua thời gian thử việc.

Đẩy mạnh ngành du lịch, kinh tế biển, luật pháp

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020 du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và cạnh tranh được với các nước trên thế giới. Vào năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Các ngành kinh tế biển có sức hút lớn đối với thị trường lao động, theo đó sẽ tập trung đào tạo nhân lực cho một số lĩnh vực quan trọng như dầu khí, vận tải biển, đóng tàu, đánh bắt, chế biến, xuất khẩu hải sản, dịch vụ cảng biển, nghiên cứu khoa học-công nghệ biển… Phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80% trong tổng số nhân lực của các ngành kinh tế biển.

Trong lĩnh vực luật pháp, theo ước đoán đến năm 2020 cần bổ sung khoảng 18.000 luật sư, khoảng 2.000 công chứng viên, khoảng 700 chấp hành viên, khoảng 1.300 thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, khoảng 4.300 đến 4.500 thư ký thi hành án. Các cơ quan tư pháp địa phương cần khoảng 17.000 người, trong đó nhu cầu của cấp sở khoảng 1.500 người, các phòng tư pháp cấp huyện khoảng trên 3.000 người và công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã khoảng hơn 12.000 người. Về tòa án, cần khoảng 2.000 người của TAND tối cao, trong đó có 17 thẩm phán, ba TAND cấp cao là 150 thẩm phán; khoảng 6.500 người của các TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có khoảng 2.000 thẩm phán…

Khuyến cáo: Trúng tuyển vẫn bị loại, vì sao?

 PGS-TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết: “Nhiều năm nay thí sinh trúng tuyển vào ngành điều khiển tàu biển, vận hành khai thác máy tàu thủy nhưng không được nhập học bởi khi trường kiểm tra lại sức khỏe lại thì không đảm bảo yêu cầu. Năm nay trường bắt đầu tuyển thí sinh nữ vào ngành này nên thí sinh cần phải lưu ý”. Theo đó điều kiện để học ngành này của nữ cũng như nam, thí sinh phải có tổng thị lực hai mắt đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5 m, nói thầm cách 0,5 m và cân nặng từ 45 kg trở lên. Ngành điều khiển tàu biển nam phải cao từ 1,64 m trở lên và nữ phải từ 1,60 m trở lên; ngành vận hành khai thác máy tàu thủy phải cao từ 1,61 m trở lên với nam và 1,58 m trở lên với nữ”.

 PGS-TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, lưu ý: “Thí sinh thi vào các ngành sư phạm của trường sẽ được “hậu kiểm” về sức khỏe để loại những người nói ngọng, nói lắp, bị dị tật, dị hình. Các ngành giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, Việt Nam học, công tác xã hội tại nhiều trường cũng có khá nhiều yêu cầu về sức khỏe, thể lực. Thí sinh nếu không tự sàng lọc trước mà vẫn dự thi, dù trúng tuyển nhưng vẫn bị loại khi nhập học”.

 ThS Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Lang, nhấn mạnh: “Tuy trường không tổ chức thi nhưng các ngành khối H và V chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của những thí sinh đã dự thi tại sáu trường: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Mỹ thuật công nghiệp. Những thí sinh thi khối H, V tại các trường nằm ngoài danh sách sáu trường vừa nêu, nếu đủ điểm trường ĐH Văn Lang vẫn không gọi nhập học”.

 TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Các trường khối công an, quân đội bắt buộc sơ tuyển đến ngày 15-4. Trong khi hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ là ngày 19-4. Do đó những thí sinh dự thi khối trường công an, quân đội nên chuẩn bị một hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ khác để phòng hờ không đạt yêu cầu sơ tuyển thì còn cơ hội dự thi vào trường khác. Điều này để trừ hao công an các tỉnh, thành phố hoặc Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận, thị xã) công bố kết quả sơ tuyển cận hoặc sau ngày hết hạn nộp hồ sơ”.