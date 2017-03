Tư liệu bóng đá Việt Nam: Tiêu cực bóng đá và “vụ án ” không thành án

Những trận cầu “đen” khác 1985: Thể Công - CA Hà Nội 1-4 (sân Thống Nhất) Đây là trận đấu mà cả hai đội bắt tay nhau để loại Cảng Sài Gòn ra khỏi trận chung kết và bị khán giả TP.HCM phản ứng mạnh mẽ. Không chấp nhận hành vi phản thể thao, Bộ Tổng tham mưu đã can thiệp với ban tổ chức để rút đội bóng về không tham dự giải nữa, bỏ luôn trận chung kết, sau đó xử lý kỷ luật toàn đội. 1994: Lâm Đồng - CA Hải Phòng 1-0 (sân Phan Rang) Theo “hợp đồng miệng”, đây là trận CA Hải Phòng sẽ nhận được điểm để trụ hạng nhưng gần cuối hiệp 2, Lâm Đồng ghi bàn khiến CA Hải Phòng phải xuống hạng thay. Sau này chính HLV Đoàn Phùng của Lâm Đồng “bật mí” rằng: CA Hải Phòng đã bắt tay với Lâm Đồng nhưng rồi họ lại móc ngoặc với An Giang và cho điểm An Giang để cứu đội này, đặt Lâm Đồng vào thế nếu không giật điểm thì xuống hạng. Thế là họ phải lật kèo. HLV Đoàn Phùng (Lâm Đồng): “Họ bắt tay với tôi nhưng lại cho điểm người khác, đẩy chúng tôi xuống hạng nên Lâm Đồng buộc phải lật kèo”. Ảnh: XUÂN HUY 1995: Lâm Đồng - Huế 1-1 (sân Đà Lạt) Trận đấu cuối giai đoạn 1 mà nếu tân binh Huế không có điểm thì sẽ phải dự “chung kết ngược”. Huế đã xin Lâm Đồng cho điểm trong trận quyết định này để trụ hạng. Trụ hạng rồi vào vòng trong, Huế gặp lại Lâm Đồng trong trận knock-out nhưng… quên luôn “nghĩa tình cũ” mà đè Lâm Đồng giã thẳng mặt, thắng người “ban ơn” cho mình. Giải này Huế đi một lèo lên ngôi á quân nhưng bị cả làng điểm mặt là “xấu chơi” nên mùa sau bị các đội đè ra đá cho rớt hạng. 1997: CA Hà Nội - An Giang 3-4 (sân Hàng Đẫy) Trận đấu tưởng kết thúc với kết quả 3-3 thì bất ngờ trung vệ Lã Xuân Thắng (CA Hà Nội) đang có bóng ở sân nhà quay lại sút tung lưới thủ môn Đỗ Thành Tôn (tự bỏ cầu môn đi lên). Bàn thua mà sau đó tác giả đã mạnh miệng nói: “Tôi làm thì tôi chịu nhưng tôi không làm cho cá nhân tôi”.