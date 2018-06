1 năm bị cáo 2 lần nhận án treo của 2 tòa

TAND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vừa ra quyết định thi hành án (THA) hình phạt tù cho hưởng án treo đối với Phạm Quang Phương Đoàn (36 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Quyết định này ban hành theo quyết định ủy thác THA của TAND quận Ninh Kiều.



Trước đó, bản án hình sự sơ thẩm ngày 14-12- 2017, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Đoàn phạm tội buôn bán hàng giả là thực phẩm. Tòa áp dụng Điều 60 BLHS xử phạt Đoàn hai năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là bốn năm kể từ ngày tuyên án. Tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Đoàn 10 triệu đồng, buộc nộp thu lợi bất chính số tiền 30 triệu đồng…

Lý do bị cáo được hưởng án treo là có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tại phiên tòa và quá trình điều tra các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp thu lợi bất chính, bị cáo Đoàn gia đình có công với cách mạng.

Hồ sơ thể hiện bị cáo Đoàn quen biết và mua bán trà với một đồng phạm (cùng bị xử trong vụ án - PV). Từ cuối năm 2014 đến tháng 4-2016, Đoàn biết các loại trà do đồng phạm bán cho mình là trà giả. Nhưng do thấy việc mua bán trà giả lợi nhuận cao nên Đoàn vẫn mua 2.141 cây với trị giá 677 triệu đồng rồi bán lại cho nhiều khách hàng ở Cần Thơ, thu lợi bất chính 30 triệu đồng.



Hai quyết định thi hành án treo với bị cáo Đoàn. Ảnh: GT

Tuy nhiên, thời điểm cuối năm 2017 khi Đoàn bị TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử thì bị cáo này đang phải chấp hành hình phạt án tù treo của TAND quận Bình Thủy và chưa hết thời gian thử thách. Theo đó, ngày 11-1-2017, TAND quận Bình Thủy tuyên phạt Đoàn hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là năm năm) về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Theo bản án của TAND quận Ninh Kiều, năm 2014, Đoàn ở nhà thuê cùng cha mẹ và kinh doanh các mặt hàng như tương, chao và trà các loại (không đăng ký kinh doanh). Tháng 1-2015, Đoàn mua trà nhãn hiệu Bảo Ngân hương sâm dứa và trà Bảo Ngân hương lài, ngâu của cơ sở Bảo Ngân để bán cho khách. Đến tháng 6-2015, cơ sở Bảo Ngân ngừng cung cấp hàng cho Đoàn nên bị cáo nảy sinh ý định làm giả trà của Bảo Ngân để bán ra thị trường nhằm hưởng lợi.

Bị cáo Đoàn đặt một công ty in vỏ bao bì của Bảo Ngân, dùng dấu mộc đóng hạn sử dụng lên vỏ bao bì và mua trà của các tiệm nhỏ lẻ để cho vào bao bì rồi đóng gói thành sản phẩm, đem tiêu thụ. Từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, Đoàn đã làm giả tổng cộng 18.757 gói trà mang nhãn hiệu Bảo Ngân với tổng trị giá gần 72 triệu đồng.

Chiều 5-6, trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, thẩm phán chủ tọa phiên tòa của TAND quận Ninh Kiều (nơi xét xử vụ án sau TAND quận Bình Thủy) cho biết hiện đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, vị này cho biết vụ án này không có gì lấn cấn vì hành vi của bị cáo Đoàn do cơ quan điều tra làm khá lâu, liên quan nhiều đối tượng. Hành vi phạm tội của bị cáo Đoàn trong bản án này xử sau nhưng xảy ra trước so với hành vi phạm tội mà TAND quận Bình Thủy xét xử trước. Do vậy, dù tòa Bình Thủy xử bị cáo trước nhưng đây không thể coi là bị cáo có tiền án.

Chúng tôi đang liên lạc với lãnh đạo TAND TP Cần Thơ để có ý kiến chính thức.