1 nghi can truy nã quốc tế bị dẫn độ về nước

Quang cảnh phiên họp xem xét việc yêu cầu dẫn độ Rachinstein Sergeji.

Sáng 20-7, TAND TP.HCM mở phiên họp và tuyên chấp nhận yêu cầu của Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Litva về việc dẫn độ Rachinstein Sergeji (51 tuổi, quốc tịch Litva) về nước để đảm bảo thi hành án phạt tù.

Theo hồ sơ, Rachinstein Sergeji là nghi can bị truy nã quốc tế về các tội lừa đảo, làm giả giấy tờ hành chính. Người này đã sử dụng số giấy tờ giả thực hiện việc mua bán trái phép và tổ chức nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn. Rachinstein Sergeji bị phát lệnh truy nã quốc tế.



Ngày 7-4-2015, người này đã sử dụng hộ chiếu giả, nhập cảnh vào Việt Nam và cư trú tại một chung cư thuộc địa bàn quận 7, TP.HCM. Đến đầu tháng 9-2015, Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Litva đã gửi yêu cầu dẫn độ cho Cục Pháp chế thuộc Bộ Công an Việt Nam đối với Rachinstein Sergeji.



Và cuối tháng 1-2016, Rachinstein Sergeji bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam.



Tại phiên họp, HĐXX nhận thấy yêu cầu dẫn độ của Cộng hòa Litva là có căn cứ nên đã đưa ra quyết định trên. Và sau phiên họp, đương sự Rachinstein Sergeji tỏ ý muốn chấp hành ngay quyết định trên, không cần kháng cáo như luật định là 15 ngày.