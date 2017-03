108 năm tù cho băng cướp hung tợn nhất

Cướp rồi hiếp đâm tập thể vợ nạn nhân

Trong hai ngày 9 và 10-7, TAND thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối băng cướp do Kpă Duyêt (SN 1986, cầm đầu, trú buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa) cùng 9 đồng phạm là Nay Lơm (SN 1993, xã Ia K’Đăm, Ia Pa), Lê Đức Lập (SN 1991, buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa), Kpă Jêm (SN 1998, buôn Tul, xã Ia Broái, Ia Pa), Ksor Du Let (SN 1997, Buôn Tul, xã Ia Broái, Ia Pa), Nay Tùng (SN 1990, xã Chư Mố, Ia Pa), Rah Lan Xi (SN 1981, xã Chư Mố, Ia Pa), Trần Công Hổ (SN 1986, buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa) và Siu Dơm (SN 1985, xã Ia Ma Rơn, Ia Pa). Băng cướp bị truy tố 7 tội danh: cướp, hiếp, sử dụng vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Băng cướp táo tợn gây hoang mang tại Gia Lai đã phải lĩnh án nặng

Theo cáo trạng, Kpă Duyêt là đối tượng cầm đầu đã gây ra 8 vụ cướp chấn động tại Gia Lai. Các nạn nhân khi nghe nhắc đến băng cướp này đều rùng mình run sợ bởi tính chất liều lĩnh, manh động. Khuya ngày 19-6-2014, băng cướp của Duyêt mang theo súng, bình xịt hơi cay, mã tấu, băng keo, đèn pin… xông vào nhà P.V.H (buôn Rưng Ama Nin, thị xã Ayun Pa) để cướp tài sản. Vào nhà, bắt gặp vợ chồng anh H. đang nằm ngủ trên giường liền dùng bình hơi cay khống chế. Chúng lấy một chiếc áo trói tay anh H. lại và lớn tiếng hỏi vị trí để tiền, điện thoại. Thấy chồng bị trói, chị N.T.M.N (SN 1992) đang nằm trên giường hoảng hốt trả lời: “Điện thoại ở trên giường, nhà nghèo không có tiền”. Băng cướp lục lấy 2 điện thoại cùng 100 nghìn đồng. Phát hiện chị N. đeo đôi bông tai vàng, chúng khống chế lấy luôn.

Sau khi lục lấy hết tài sản, thấy chị N. không mặc áo, nhóm cướp nảy sinh ý định hiếp dâm. Anh H. khóc lóc van xin chúng đừng làm hại vợ liền bị đối tượng Lê Đình Lập dùng báng súng đánh vào đầu làm nạn nhân ngất xỉu rồi dùng băng keo dán miệng lại, lấy dây thừng trói vào cột nhà. Sau khi khống chế anh H. các tên Duyêt, Lơm và Lập thay nhau hãm hiếp chị N., mặc nạn nhân khóc lóc, van xin. Thực hiện xong hành vi hiếp dâm, chúng cột tay chị N. vào giường rồi lấy luôn chiếc xe máy của vợ chồng nạn nhân để trong nhà. Trước khi rời đi, chúng còn vòng ra sau nhà bắt 4 con ngỗng và ngan mang đi.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an thị xã Ayun Pa ngay lập tức huy động lực lượng tỏa đi nhiều hướng điều tra truy bắt băng cướp. Chỉ 1 ngày sau, chiều 20-6, nhóm cướp bị bắt gọn.

Gặp gì cướp nấy

Sau khi sa lưới, tại cơ quan điều tra các đối tượng khai ngoài vụ cướp táo tợn trên, trước đó chúng đã liên tiếp gây ra 7 vụ cướp khác. Đó là vào ngày 18-6-2014, khoảng 3 giờ sáng, băng của Duyêt mật phục trên đèo Tôna (xã Ea Rtô), dùng ván gỗ đóng đinh nhọn đặt giữa đường, tạo chướng ngại vật bắt người đi đường phải xuống xe rồi xông ra dùng bình hơi cay, mã tấu, tuýp sắt khống chế cướp tiền. Chỉ trong một đêm, chúng khống chế, cướp tiền, điện thoại của 6 người đi đường.

Một vụ khác, vào 23 giờ ngày 14-6, băng của Duyêt xông vào chòi rẫy ông Huỳnh Văn Nhã tại khu vực cầu Bến Mộng (huyện Ia Pa) để trộm cắp. Khi bị phát hiện, Duyêt dùng mã tấu xông vào chém ông Nhã bị thương tật 31%.

Đối tượng cầm đầu Kpă Duyêt (áo caro trắng, đứng giữa) bình thản trả lời... "Đi cướp cho vui"

Ngoài những vụ án trên, cơ quan tra cũng điều tra làm rõ, trước đó vào ngày 19-7-2012, Duyêt cùng đồng bọn còn gây ra vụ cướp táo tợn ở núi Chư Mố (xã Chư Mố, huyện Ayun Pa). Nhóm Duyêt theo dõi và biết ông Phạm Viết Tước (SN 1961, trú phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) thường mang hàng hóa vào bán tại xã Chư Mố. Khoảng 3 giờ 30 sáng, ông Tước cùng con gái là Phạm Thị Tường Vi (SN 1987) đi xe máy, chở hàng hóa đi qua núi Chư Mố. Vừa thấy con mồi, Duyêt lao ra đạp vào xe khiến cha con nạn nhân ngã ra đường. Thấy nạn nhân ngã, Duyêt vung mã tấu hỏi: “Có tiền không?”. Ông Tước trả lời: “Không có tiền, chỉ có cá và mỳ tôm thôi” rồi cùng con gái bỏ chạy.

Duyêt rượt theo, bắt chị Vi lại lục lọi tìm tài sản. Ông Tước thấy vậy xông vào đánh Duyệt, liền bị hắn vung mã tấu chém bị thương ở tay. Nhóm cướp sau đó đã khống chế, cướp chiếc nhẫn bằng vàng tây trên tay chị Vi và lấy toàn bộ hàng hóa trên xe gồm cá, thuốc lá, mỳ tôm, dầu ăn… về chia nhau.

Thống kê của cơ quan điều tra, tổng tài sản mà nhóm của Duyêt cướp được lên đến gần 100 triệu đồng. Tại phiên tòa khi chủ tọa hỏi tại sao lại đi cướp thì kẻ cầm đầu trả lời tỉnh bơ... “Đi cướp cho vui”. Với tính chất nguy hiểm mà băng cướp gây ra, TAND thị xã Ayun Pa đã tuyên phạt Duyêt 28 năm tù, Lơm 22 năm 6 tháng, Lập 18 năm, Nheh 9 năm, Tùng, Xi, Jêm mỗi bị cáo 7 năm, Du Let 5 năm, Hổ 30 tháng và Dơm 24 tháng tù giam.