11 năm oan khuất của tử tù Hàn Đức Long

Ông Long có thể yêu cầu bồi thường Ngày 21-12, ông Ngô Văn Tuấn, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Bắc Giang, cho biết quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Hàn Đức Long được ký ngày 20-12, căn cứ vào khoản 2 Điều 107 BLTTHS năm 2003 (hành vi không cấu thành tội phạm). “Sau khi CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang chuyển hồ sơ và đánh giá toàn diện hồ sơ, nhận thấy hành vi của ông Long không cấu thành tội phạm nên VKS đã quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho ông Long. Quyết định cũng yêu cầu công an tỉnh, chính quyền địa phương khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Long” - ông Tuấn nói. Về các bước tiếp theo để khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Long, ông Tuấn nói theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ông Long có thể trực tiếp hoặc thông qua luật sư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khôi phục lại danh dự, yêu cầu xem xét việc bồi thường. “Quá trình giải quyết việc phục hồi các quyền, lợi ích của ông Long sẽ theo chỉ đạo của cấp trên, khi xác định được thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì sẽ triển khai sau” - ông Tuấn nói. LS Ngô Ngọc Trai, người bào chữa cho ông Long trong quá trình điều tra lại, chia sẻ: “Trước hết tôi sẽ cùng gia đình ông Hàn Đức Long yêu cầu các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai để khôi phục danh dự, uy tín của ông Long và gia đình. Phải làm triệt để việc minh oan và xin lỗi công khai. Buổi xin lỗi phải thật trang trọng và nghiêm túc”. 11 năm, sáu phiên tòa mới được minh oan Tối 26-6-2005, người ta tìm thấy thi thể một cháu bé ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Hiện sức khỏe của ông Long rất yếu, phải thường xuyên có người chăm sóc. Ảnh: TUYẾN PHAN Đến tháng 10-2005, CQĐT nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo cùng bị Hàn Đức Long… hiếp dâm. CQĐT tiến hành bắt giam ông Long. Tại CQĐT, ông Long thú nhận ông là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu bé trên. Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm và hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình (sơ thẩm tử hình, phúc thẩm y án, giám đốc thẩm hủy án; sơ thẩm lần hai vẫn tuyên án tử hình, phúc thẩm y án). Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình. Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm lần hai đối với ông Long để điều tra lại theo thủ tục chung. Quá trình điều tra lại, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang vẫn giữ nguyên đề nghị truy tố đối với ông Long về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, cuối cùng VKSND tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can ông Long. Còn đó nỗi đau của gia đình nạn nhân Sáng 21-12, PV đến nhà cháu Yến, nạn nhân trong vụ án, để ghi nhận ý kiến của gia đình trước tin ông Hàn Đức Long được minh oan. Vừa gặp PV, bố mẹ cháu Yến đã tỏ thái độ bực tức, nhất quyết không muốn tiếp xúc với báo chí. “Sự việc đã vậy, công an đã kết luận 11 năm nay, vậy mà bây giờ lại thay đổi. Chúng tôi không muốn nói gì” - bố cháu Yến nói vọng từ trong nhà. Thái độ của gia đình nạn nhân là điều có thể thông cảm được, bởi với họ sự mất mát, đau thương đã quá sức chịu đựng. Vì vậy, việc cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đình chỉ, thừa nhận đã làm oan ông Hàn Đức Long còn đồng nghĩa với việc họ còn nợ gia đình nạn nhân một lời giải đáp: Vậy thì thủ phạm đích thực của vụ án đau lòng này là ai?