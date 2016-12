13 năm tù cho kẻ xâm hại cháu

Tòa còn buộc Hùng phải bồi thường 10 tháng lương tối thiểu tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.



Lê Hùng bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử. Ảnh: H.NAM

Tháng 3-2016, do phải đi làm ở TP.HCM, anh V. nhờ Hùng (cậu ruột) chăm sóc con gái là cháu H. (sinh năm 2008), hằng tháng anh V. gửi tiền nuôi cháu. Đến ngày 9-7, anh V. nghe tin con mình có thể đã bị xâm hại nên nhờ dì ruột đến đón cháu H. về. Người dì nói chuyện với cháu H., kiểm tra thân thể thấy cháu có dấu hiệu bị xâm hại nên dẫn cháu đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận ngày 26-6, Hùng đi uống rượu về đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. Sau đó Hùng còn bốn lần phạm tội khác...