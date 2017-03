15-4, xử vụ “tờ vé số độc đắc rắc rối” ở Vũng Tàu

Đây là vụ việc đã từng gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2015 về tờ vé số của ông Bùi trúng hay không trúng giải độc đắc 1,5 tỉ đồng. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa này là ông Cao Xuân Long, xác định đã có giấy mời đối với ba người có quyền lợi, liên quan và hai người làm chứng đến tòa.



Tờ vé số đài Tiền Giang mở ngày 21-12-2014 mà hai bên đang tranh chấp

Pháp Luật TP.HCM đã thông tin: Ngày 21-12-2014, ông Nguyễn Bùi có mua một tờ vé số, sau khi dò kết quả thì biết đã trúng giải độc đắc. Ông Bùi đã đưa cho con dâu mang tờ vé số đến tiệm vàng Kim Bình đổi tiền, nơi đây đã đồng ý với thỏa thuận tiền hoa hồng là 3,5 triệu đồng. Sau đó nhân viên tiệm vàng đã xuống nhà ông Bùi đề nghị mang tờ vé số về tiệm vàng để dò rồi mang tiền đến. Nhân viên này cũng đề nghị ông Bùi ký tên vào góc trái, phía cuối tờ vé số. Ông Bùi đã dùng cây bút viết màu đen ký tên.

Tại tiệm vàng, hai người được chủ đại lý vé số Kim Bình xác nhận tờ vé số trúng giải đặc biệt là thật và trả cho ông Bùi 1,350.000.000 đồng. Nhưng khi nhân viên tiệm vàng mang tờ vé số xuống Tiền Giang để đổi thì được biết tờ vé số của ông Bùi không trúng giải đặc biệt. Bởi giải đặc biệt là số TG 349721 nhưng vé của ông Bùi mua là 347921 (tức số 97 thành 79). Gia đình ông Bùi đều không tin đây là sự thật, bởi cả nhà đã dò rất kỹ tờ vé số từ khi có kết quả.

Sau đó ông Bình đã có đơn tố cáo ông Bùi chiếm giữ trái phép tài sản và Công an TP Vũng Tàu đã thụ lý, xác minh. Tuy nhiên đến ngày 15-5-2015 thì Công an TP Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ theo thẩm quyền cho TAND cùng cấp đề nghị giải quyết theo thủ tục dân sự.

Theo công an, qua xác minh thể hiện tờ vé số có chữ ký của ông Bùi và số CMND của ông (do con ông Bùi viết) là vé số không trúng giải. Do sự nhầm lẫn giữa ông Bùi và ông Thắng (nhân viên tiệm vàng Kim Bình - PV) dẫn đến việc giao nhận số tiền trên. Công an đã ra thông báo cho ông Bùi trả lại tiền nhưng ông Bùi không thực hiện.

Trong thời gian công an thụ lý giải quyết Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, bàn luận sôi nổi cũng như những vấn đề pháp lý theo từng diễn biến mới của vụ việc. Nhiều ý kiến cho rằng khó xác định ai đúng ai sai, nhưng đây là quan hệ dân sự chỉ có thể khởi kiện ra tòa, không nên hình sự hóa. Vì thế cuối cùng liên ngành tố tụng (Công an, VKS, Tòa án) của TP Vũng Tàu đã họp bàn và thống nhất quan điểm chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến TAND TP Vũng Tàu để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Cuối tháng 5-2015, ông Bình khởi kiện yêu cầu tòa tuyên buộc ông Bùi trả lại ông số tiền 1,350.000.000 đồng, do có sự nhầm lẫn của nhân viên Thắng khi đi giao dịch tờ vé số. Phía ông Bùi thì cho rằng trước sau ông chỉ giao dịch mua-bán tờ vé số với ông Thắng chứ chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với ông Bình. Giao dịch này đã hoàn thành từ thời điểm bên bán đã nhận được tiền, bên mua nhận tờ vé số sau khi đã kiểm tra xem xét…



Ông Nguyễn Bùi – bị đơn trong vụ kiện. Ảnh: T.TÙNG

Sau gần một năm thụ lý và nghiên cứu hồ sơ, đây là lần đầu tiên tòa án mở phiên tòa xét xử vụ kiện này.