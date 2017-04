Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia để lấy ý kiến đóng góp.

Theo Bộ Công an, bên cạnh những tiện ích mang lại, không gian mạng cũng tạo ra những thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia như tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, tình báo mạng và chiến tranh mạng...

Trên thế giới, đã xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng có quy mô lớn và mục tiêu có thể là bí mật quân sự, an ninh, chính trị, kinh tế xã hội, các cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia... gây nên những hậu quả khôn lường, như vụ “hồ sơ Panama”, vụ “snowden”, vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran, vụ tấn công vào hệ thống lưới điện của Ukraine...



18.000 trang mạng của Việt Nam từng bị tấn công. Ảnh minh họa

Đối với Việt Nam, nguy cơ bị tấn công từ không gian mạng đang thực sự hiện hữu, đe dọa nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Thực tế đã có nhiều cuộc tấn công mạng có tổ chức vào hệ thống thông tin quan trọng của Nhà nước. Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay đã có trên 18.000 trang mạng có tên miền “.vn”, trong đó có trên 1.000 trang mạng có tên miền “.gov.vn” của các cơ quan nhà nước của Việt Nam bị tấn công.

Điển hình là vụ tấn công vào hệ thống máy chủ của VietNam Airlines ngày 29-7-2016 gây thiệt hại lớn về kinh tế, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia; đã phát hiện nhiều vụ, việc các phần mềm gián điệp đã vượt qua các phần mềm diệt virus, lây lan, nhiễm vào máy tính của cán bộ công tác trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước...

Từ những yếu tố trên, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia trong tình hình hiện nay là cần thiết.

Dự thảo Nghị định sẽ bao gồm 28 điều, chia thành 5 chương. Trong đó, Nghị định quy định 9 nội dung phòng ngừa hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia, bao gồm: tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; ban hành tiêu chuẩn quốc gia, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, giám sát, cảnh báo, ứng cứu, khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, thu hút, giáo dục, bồi dưỡng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và an ninh mạng và bảo đảm trang bị cho cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định về phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia; các biện pháp, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia.