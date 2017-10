2 cô giáo làm chết trẻ được hưởng án treo

Ngày 26-10, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối với hai bị cáo Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng (cựu giáo viên Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ, trụ sở tại quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.



Sau nửa ngày xét xử, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo, lần lượt giảm án với bị cáo Quyên từ 12 tháng tù giam, bị cáo Hồng 20 tháng tù giam, chuyển sang án treo.

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 27-8-2013, cháu H. (12 tháng tuổi) được mẹ đưa đến Trường Mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ gửi. Trưa cùng ngày, sau khi được cô giáo cho ăn cháo, uống sữa, cháu H. đi ngủ. Hơn hai tiếng sau, cô giáo phát hiện mặt cháu H. hơi tái, lay người thấy bất động. Dù được phía trường mầm non chủ động đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng cháu bé vẫn tử vong.



Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.PHAN

Vào cuộc điều tra, Công an quận Long Biên trưng cầu giám định để xác định nguyên nhân tử vong của cháu H. Theo kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, cháu tử vong do bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng. Việc sặc cháo chỉ làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn và nhanh hơn.



Không đồng tình, gia đình cháu H. làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra giám định lại. Bản kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế cho kết quả khác so với kết luận giám định trước đó. Cơ quan này khẳng định cháu H. tử vong do ngạt dị vật đường thở. Dị vật trong đường thở tìm thấy là tinh bột và sợi cellulose (thành phần chính thức trong cấu trúc tế bào thực vật có trong rau quả hoặc các loại cây thân mộc).

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Long Biên, TP Hà Nội nhận định tuy các kết luận giám định có điểm chưa đồng nhất nhưng có thể xác định nguyên nhân tử vong của cháu H. là do dị vật đường thở.

Hành vi sai phạm của hai bị cáo là không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp với lỗi vô ý làm chết người do cẩu thả, thiếu quan tâm cháu H. Hai bị cáo không có chuyên môn sư phạm mầm non và kỹ năng chăm sóc, dẫn đến cháu bị nôn trớ, trào ngược thức ăn lên đường thở, không thường xuyên theo dõi cũng như không cấp cứu kịp thời dẫn đến cháu H. tử vong. Hành vi này của hai bị cáo Hồng và Quyên có đủ cơ sở cấu thành tội vô ý làm chết người do vi phạm quy chế nghề nghiệp; đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác.

Tại tòa phúc thẩm, hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo liên tục khóc trong quá trình diễn ra phiên tòa. Trước vành vóng ngựa hai bị cáo đã quỳ xuống xin lỗi gia đình cháu H: “Em xin lỗi anh. Xin lỗi vong hồn cháu H.!”.

Có mặt trong phiên xử, cha cháu bé thể hiện sự vị tha và cảm thông đối với hai bị cáo đã gây ra cái chết cho con mình: “Con tôi chết là nỗi đau, mất mát không gì đánh đổi được nhưng hoàn cảnh các bị cáo cũng rất khó khăn. Từ tấm lòng, gia đình xin giảm án cho hai bị cáo”.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên hai bị cáo với tội danh trên là đúng người, đúng tội, không oan. Nhưng theo tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thành tâm xin lỗi và được gia đình nạn nhân thông cảm xin giảm án. Ngoài ra, hai bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự… nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo.