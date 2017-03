2 vợ chồng bị oan và 13 năm đòi công lý

Gặp lại cố nhân khi nỗi oan chưa được giải Sáng 3-10, luật sư cộng sự của tôi thông báo có một cặp vợ chồng ngư dân ở Kiên Giang đi xe đò từ đêm qua lên TP.HCM chỉ xin gặp tôi để ôm một cái. Tôi bán tín bán nghi. Luật sư cộng sự tôi khuyến khích rằng anh cứ gặp đi, họ hiền lành lắm. Tôi đồng ý gặp… Vừa vào phòng tiếp khách, hai vợ chồng người dân nhào tới ôm hôn tôi. Rồi họ nghẹn ngào đưa cho tôi một bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND Cấp cao tại TP.HCM) từ năm 2002 với thành phần HĐXX gồm Thẩm phán Nguyễn Bá Khôi, tôi và Thẩm phán Lê Thị Ngọc Lâm. Phiên tòa ấy do kiểm sát viên Trần Ngọc Lẫm ngồi ghế công tố. Ra là vợ chồng ông Cao Văn Bạch và bà Tôn Thị Na ở TP Rạch Giá, Kiên Giang. Ký ức ùa về. Tôi nhớ phiên tòa ấy HĐXX phúc thẩm (lần 2) đã hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang kết án họ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng ông Bạch, bà Na còn đưa kèm theo một thông báo của CQĐT Công an tỉnh Kiên Giang về việc đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can hai vợ chồng họ nói rõ hành vi của họ không cấu thành tội phạm! Tất nhiên hồ sơ còn kèm những quyết định đình chỉ với lý do khác với lý do vừa nêu trong bản thông báo vừa nói. Mặc dù đã 14 năm nhưng họ vẫn nhớ và kể từng lời thẩm vấn của HĐXX, của kiểm sát viên. Họ khóc khi nói về những ngày bị giam, sự trắng tay vì bị tù tội. Tôi muốn thông báo thông tin về cuộc gặp gỡ này đến anh Nguyễn Bá Khôi, cựu Thẩm phán chủ tọa và Thẩm phán Lê Thị Ngọc Lâm biết nhưng lại nghẹn ngào khi nghĩ về cố kiểm sát viên Trần Ngọc Lẫm. những người tiến hành tố tụng ở phiên tòa hôm ấy đã góp phần minh oan cho hai vợ chồng này. Nhìn cảnh hai vợ chồng ông Bạch, bà Na buồn thảm, tôi quyết định công ty luật của mình sẽ nhận lời tư vấn miễn phí để họ tiếp tục đi tìm công lý dù biết rằng hành trình ấy sẽ rất gian nan… Luật sư PHẠM CÔNG HÙNG,

nguyên Thẩm phán TAND Tối cao