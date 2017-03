2 vợ chồng vào tù vì buôn heroin

Theo hồ sơ, trong quá trình làm nghề lái xe, Sơn (trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) quen An rồi An rủ Sơn đi buôn ma túy cho nhanh giàu. Sơn đồng ý và còn bàn với vợ.





Bị cáo Nông Văn Cường lĩnh án tù chung thân.

Tháng 5-2015, trong chuyến xe ra Hà Nội, Sơn quen biết Cường (thường gọi là Khòng, trú xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang) rồi cùng ngồi bàn nhau đi buôn heroin. Cường nhận lời kiếm người mua "hàng" để Sơn nhập heroin.



Cuối năm 2015, một người tên Tòng (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với Cường nhờ mua giúp heroin sẽ được trả tiền công 5 triệu đồng/bánh. Cường đồng ý và liên lạc với Sơn.

Ngày 18-1, lo sợ công an biết, Sơn hướng dẫn vợ gọi điện thoại cho Cường nói: “Vào đi chợ đi, đã có 7-8 thằng đẹp trai”. Cường hiểu đã có 7-8 bánh heroin. Hai ngày sau, Tòng đưa cho Cường 740 triệu đồng để vào Nghệ An lấy "hàng".

Chiều 21-1, sau khi Cường đến nhà Sơn thử heroin và đồng ý mua bốn bánh heroin (trọng lượng hơn 1,2 kg) rồi lên xe giường nằm trở về thì bị công an bắt giữ.



Sơn đang ngồi động viên vợ là Oanh khi HĐXX vào nghị án.

Trong vụ án này, Tòng và An, CQĐT chưa xác định được địa chỉ, thân nhân cụ thể nên đang tiếp tục điều tra, sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà.

Bị cáo Oanh khóc cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật và hám lợi đã không khuyên chồng mà lại nghe lời chồng để buôn ma túy. Oanh cũng "xin rút kinh nghiệm" và xin giảm nhẹ tội để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét mức độ phạm tội, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, tòa đã tuyên án như trên.