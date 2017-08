2 xe ôm rủ nhau 'mần ăn' rồi cùng lãnh 32 năm tù

Sáng 2-8, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Đình Kiên (35 tuổi, trú xã An thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và Nguyễn Đức Dương (30 tuổi, trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thủy, Hải Phòng) mỗi bị cáo 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hai bị cáo Kiên và Dương tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, hơn 16 giờ ngày 11-4, khi nhận được tin tức từ lực lượng trinh sát báo về đối tượng đã mang "hàng" vào Cửa Lò (Nghệ An) chuẩn bị giao dịch, tổ công tác của Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Công an thị xã Cửa Lò và Đồn Biên phòng Cửa Lò ập vào phòng 302 và 303 khách sạn Đại Dương (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) bắt quả tang Kiên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với Hùng. Lợi dụng sơ hở Hùng chạy trốn thoát. Liền sau đó, cảnh sát giữ Dương. Tang vật thu giữ là 971 viên ma túy tổng hợp (287,88 gam).

Ngày 12-4, Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 khởi tố vụ án và bàn giao Kiên và Dương cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can.



Hai bị cáo tại tòa

Tại phiên tòa, Kiên khai cách đây 3 năm Kiên gặp một phụ nữ mang tê Hồ Thị Hương (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) rồi người phụ nữ này giới thiệu cho Kiên một người đàn ông tên Hùng ở Nghệ An đặt mua "thuốc lắc". Hùng đặt mua mỗi lần vài trăm viên.

Quá trình hành nghề xe ôm, Kiên nói chuyện với Dương là "có người ở Nghệ An đặt mua thuốc lắc, anh có mối hàng anh em mang vào bán 100 ngàn đồng/viên. Bán được tiền lời chia đôi, bớt khó khăn". Dương đồng ý thiết lập đường dây ma túy xuyên tỉnh cùng Kiên.

Dương khai đã lên biên giới mua số ma túy trên về cùng Kiên gửi mẫu 2 viên thuốc lắc theo xe khách vào cho Hùng xem thử trước. Khi Hùng đồng ý thì cả hai mang vào Nghệ An thuê khách sạn để bán cho Hùng thì bị bắt giữ.

Dương có tiền án 18 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Dương và Kiên thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm án. Sau khi cân nhắc mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên án như trên.