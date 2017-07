3 bản án dự kiến thành án lệ bị phản đối

Tranh cãi về vụ án mất trâu Tháng 7-2015, gia đình ông H. bị mất một con trâu, ông đi tìm thì phát hiện trâu bị xâu mũi, buộc tại nhà ông C. Ông H. báo chính quyền địa phương yêu cầu giải quyết. Chính quyền hòa giải không thành, ông H. yêu cầu thả trâu ra, trâu đi về nhà ai thì thuộc quyền sở hữu người đó nhưng ông C. không đồng ý. Ông H. khởi kiện và tòa sơ thẩm đã tạm giao con trâu cho ông C. quản lý trong thời gian giải quyết vụ án, nếu để xảy ra thiệt hại thì phải bồi thường. Con trâu sau đó được xác định giá trị là 30 triệu đồng. Tháng 7-2016, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xử sơ thẩm buộc ông C. phải trả lại con trâu cho ông H. Ông C. kháng cáo. Tòa phúc thẩm cho giám định ADN của con trâu. Phía ông C. đã đưa con trâu mà ông cho rằng là mẹ của con trâu đang tranh chấp, kết quả hai con trâu này không có mối quan hệ huyết thống. Nhưng để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho cả hai bên, tòa buộc ông H. phải trả tiền công lao chăm sóc trâu từ ngày 3-11-2015 đến ngày tuyên án sơ thẩm. Từ đó TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên buộc ông C. phải trả trâu lại cho ông H., còn ông H. phải trả cho ông C. hơn 10 triệu đồng. Theo PGS-TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM), người phải trả trâu được tính trả công chăm sóc, nuôi dưỡng là không đúng. Bởi đây là hậu quả của việc hoàn trả trâu bị chiếm hữu không có căn cứ trong khi BLDS đã ràng buộc vào sự ngay tình của người chiếm hữu. Cụ thể, Điều 583 BLDS 2015 quy định chủ sở hữu được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán lại chi phí cần thiết cho người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình. Dự thảo đề xuất án lệ không cho biết người chiếm hữu trâu có ngay tình hay không sẽ dẫn tới cách hiểu là mọi trường hợp chủ sở hữu phải trả công chăm sóc cho người chiếm hữu dù không ngay tình. Như vậy không phù hợp với văn bản và không thuyết phục vì có thể dẫn tới nhiều người cố tình chiếm hữu tài sản của người khác vẫn được trả công chăm sóc. Từ đó ông Đại đề xuất không đưa bản án này làm án lệ…