3 năm trời đòi ủy ban trả 2 bộ cổng sắt

Cổng rào đã mất Ngày 5-6 vừa qua, UBND thị xã Thuận An có công văn gửi chủ tịch UBND phường Thuận Giao (cơ quan đang giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của gia đình ông Hòa gồm hai cánh cửa sắt, mỗi cánh kích thước 2,8 x 2,3 m, một xích dây và một ổ khóa), yêu cầu phải trả lại cho gia đình ông. theo ông Hòa, đại diện UBND phường cho biết hiện hay cổng rào đã không còn nên không thể trả lại. UBND phường sẽ có báo cáo lên UBND thị xã để xin ý kiến. Cũng theo ông Hòa, phía ủy ban có nói miệng với ông là gia đình ông cứ tự lắp cổng rào rồi tính chi phí sau. UBND thị xã nói gì? Ngày 30-6, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, để tìm hiểu vụ việc. Ông Châu cho biết ông Hòa đòi lại cổng sắt thì UBND thị xã đã chỉ đạo phường trả lại theo đúng tinh thần bản án. do vụ việc này khá dài dòng nên cơ quan này sẽ tiếp và cung cấp hồ sơ cho PV sau. VŨ HỘI