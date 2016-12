4 cái cọc sắt mà gọi là công trình xây dựng

Cưỡng chế 4 cái cọc căng bạt Đầu tháng 11-2014, hai cọc sắt căng bạt che mưa nắng cho sạp hàng của bà Nguyễn Thị Hồng ở chợ Phước Thái (phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) bị mục. Bà Hồng cùng chủ sạp bên cạnh dựng lại bốn cọc sắt mới để tiếp tục căng chung một tấm bạt như các sạp hàng khác ở chợ này. Ngày 11-11-2014, cán bộ phường Phước Long đến lập biên bản vi phạm hành chính về việc bà dựng bốn cọc sắt che bạt. Sau đó, bà Vũ Thị Mai Hương, Chủ tịch UBND phường, ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình. Bà Hồng khiếu nại, UBND phường ra quyết định hủy bỏ quyết định này. 14 ngày sau, cán bộ phường tiếp tục đến lập biên bản vi phạm hành chính với lý do như trên. Cùng ngày, chủ tịch UBND phường ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND “đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị”. Lý do đình chỉ: Bà Hồng thi công xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng. Quyết định nêu: Quá thời hạn ba ngày kể từ ngày ra quyết định, nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Bà Hồng làm đơn khiếu nại nhưng chủ tịch phường không giải quyết. Hai ngày sau chủ tịch phường ra Quyết định cưỡng chế số 683/QĐ-UBND. Chiều tối cùng ngày, UBND phường huy động hơn 40 người đến cưỡng chế dỡ bỏ bốn cọc sắt cùng tấm bạt làm mái che nơi buôn bán của bà Hồng. Do không còn bạt che nên khi trời mưa, hầu hết hàng hóa của bà Hồng bị hư hỏng, thiệt hại hơn 60 triệu đồng.