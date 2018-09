5 cựu công an dùng nhục hình đánh chết bị can lãnh án

Các bị cáo bị truy tố gồm Ngô Văn Sáng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà, Hồ Bá Đồng và Vũ Trọng Trường.

Theo cáo trạng khoảng 15 giờ 20 ngày 8-9-2017, điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm di lý bị can Võ Tấn Minh (sinh năm 1992) bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy giao cho nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm để tiếp tục giam theo thẩm quyền.

Đội trưởng Nguyễn Văn Đức phân công Hồ Bá Đồng và cán bộ y tế Trần Thị Tiến làm thủ tục tiếp nhận bị can. Qua kiểm tra cán bộ y tế xác nhận sức khỏe Minh bình thường, trên cơ thể không phát hiện thương tích gì. Sau đó Đồng giao bị can Minh cho cán bộ quản giáo đưa vào buồng giam số 12 giam chung với ba bị can khác, trong đó có Nguyễn Văn Lộc. Ngay sau khi vào buồng giam, Minh và Lộc đã xảy ra ẩu đả nhưng được các bị can khác ngăn cản nên không có thương tích xảy ra.



Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, trưởng nhà tạm giữ, đi kiểm tra đột xuất thì phát hiện vụ đánh nhau. Ông Bình yêu cầu quản giáo đưa Minh lên phòng hỏi cung số 2 đồng thời lên phòng họp yêu cầu Đội trưởng Đức phân công cán bộ xuống giải quyết việc bị can Minh vi phạm nội quy. Ông Đức phân công cho Ngô Văn Sáng và Vũ Trọng Trường làm việc rồi tiếp tục chủ trì cuộc họp.

Khi Sáng và Trường xuống phòng hỏi cung số 2 thấy bị can Minh đang đứng đọc nội quy. Trường hỏi vì sao đánh nhau trong trại giam thì Minh không hợp tác, không trả lời nên Trường, Sáng đã dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, ngực Minh. Sau đó Nguyễn Phạm Việt Hà, Trần Đức Lâm, Hồ Bá Đồng nghe ồn ào xuống phòng hỏi cung, thấy Minh la hét có nhiều lời lẽ xúc phạm thậm chí còn dung chân đá cán bộ nên các cán bộ đã đánh, đấm và còn dùng ống nhựa, một đầu có nhét khúc gỗ đánh Minh.

Thấy Minh vẫn la hét chống đối, các cán bộ này còn dùng còng khóa chéo hai tay Minh vào song cửa sổ và còng hai chân Minh. Sau đó tất cả về phòng họp, Đồng ở lại làm việc và lấy thêm còng tiếp tục khóa chân Minh.

Đến 16 giờ 10 phát hiện Minh ngất xỉu, đầu gục một bên nên Đồng mở còng đặt Minh xuống nền nhà báo cán bộ y tế đến cấp cứu nhưng Minh đã chết lâm sàng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Quá trình điều tra, CQĐT nhiều lần mời mẹ bị can Minh đến làm việc về việc bồi thường nhưng người không đến, gia đình các bị can cũng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 238.700.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình dẫn đến cái chết cho bị can Minh. Các bị cáo cũng đồng ý bồi thường số tiền gần 540 triệu đồng cho gia đình người bị hại.



Các bị cáo nghe tuyên án.



Tranh luận tại tòa, người được ủy quyền đại diện cho gia đình bị hại Minh, cho rằng cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo tội danh Dùng nhục hình là không đúng. Các bị cáo đã đánh người bị hại trong trạng thái không có khả năng tự vệ đến chết nên cần phải truy tố tội danh giết người.

Vị này yêu cầu HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại vụ án. Đồng thời, cần phải truy tố trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm vì để xảy ra vụ án.

Tuy nhiên, đại diện VKS đã bác những tranh luận của đại diện phía người bị hại. Kiểm sát viên cho rằng VKSND Tối cao đã truy tố đúng người, đúng tội. HĐXX nhận định các cơ quan điều tra, truy tố đã làm đúng quy định của luật tố tụng hình sự nên yêu cầu của gia đình người bị hại là không có cơ sở.

HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, không những xâm phạm đến hoạt động tư pháp, gây tác động xấu hình ảnh của ngành công an, gây bất bình trong dư luận xã hội nên cần phải xử phạt nghiệm để răn đe. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại. Hành vi phạm tội của các bị cáo bột phát từ thái độ bất hợp tác của người bị hại. Các bị cáo có nhân thân tốt nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Sáng bảy năm tù, bị cáo Lâm sáu năm tù, bị cáo Hà sáu năm tù, bị cáo Đồng năm năm tù và bị cáo Trường ba năm tù.