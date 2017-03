6 người bỏng nặng nhập viện bí ẩn: Khởi tố vụ án, bắt 2 đối tượng

6 người đàn ông bị bỏng nặng được đưa vào cấp cứu tại BV Việt Nam-Thụy Điển một cách bí ẩn - Ảnh: CTV

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” đề điều tra vụ 6 người đàn ông bị bỏng nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) một cách bí ẩn.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng "bí ẩn" đã đưa 6 người đàn ông đến Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển cấp cứu sau đó bỏ trốn. 2 đối tượng này là Vũ Duy Thuận (SN 1973, trú tại xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Ánh (SN 1979, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thanh, tỉnh Thanh Hoá) .

Trước đó, như BáoNgười Lao Độngđã đưa, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15-4, Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển tiếp nhận 6 nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nặng. Trong số này, người trẻ nhất 27 tuổi, người lớn tuổi nhất 36 tuổi.

6 người bị bỏng nặng gồm: Nguyễn Văn Phố (36 tuổi, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình), bị bỏng 60% cơ thể; Đặng Văn Đức (35 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình), bị bỏng 60% cơ thể; Nguyễn Bá Dương (27 tuổi, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình0, bị 50%; Đặng Vũ Hiệp (36 tuổi, trú tại Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bị 58%; Nguyễn Đức Tăng (47 tuổi, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, trú tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đều bị bỏng 50% cơ thể.

Điều rất khó hiểu là các bệnh nhân này tỏ ra bất hợp tác, không cho biết nguyên nhân vì sao bị bỏng và cũng không tiết lộ thông tin địa điểm nơi họ gặp tai nạn. Đặc biệt, những người đưa 6 bệnh nhân đến bệnh viện cấp cũng bỏ đi ngay sau đó.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi các bệnh nhân bị bỏng nặng

Phát hiện sự việc các bệnh nhân trên nhập viện một cách bất thường, Công an TP Uông Bí đã khẩn trương điều tra xác minh và phát hiện các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu từ khu vực TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo CATP Hạ Long, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tập trung điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình xác minh cho thấy, 2 đối tượng đã đưa 6 người đàn ông trên đến bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển cấp cứu là Vũ Duy Thuận, và Nguyễn Văn Ánh. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra, bố trí lực lượng tiếp cận và tiến hành lấy lời khai của 2 đối tượng này.

Theo thông bin ban đầu, 6 người đàn ông bị bỏng được đưa đến bệnh viện cấp cứu từ phường Hà Khánh (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đây là địa bàn nóng nhất tỉnh Quảng ninh về khai thác than trái phép hay còn gọi là than thổ phỉ. Các lò than thổ phỉ được ngụy trang rất kín đáo, thậm chí ở ngay trong vườn, trong lòng nhà người dân nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Mới đây, lực lượng công an đã phát hiện một đường dây khai thác và trộm cắp than quy mô lớn, bắt cả một đoàn xe tải nặng vận chuyển than lậu đem đi tiêu thụ. Vì vậy, có dư luận cho rằng 6 người bị bỏng này là người đào than thủ công, không qua đào tạo, không có trang bị bảo hộ, bị cháy khí metal trong đường lò.

Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

