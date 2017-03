7 người được tòa tuyên không phạm tội

Theo đó, trong năm 2016 tại khu vực phía Nam có bảy bị cáo (trong sáu vụ án) do VKS truy tố nhưng tòa án cấp sơ thẩm và cấp giám đốc thẩm đã tuyên không phạm tội.

Cụ thể, vụ Thạch Tranh Tra bị VKSND huyện Châu Thành, Trà Vinh truy tố tội cố ý gây thương tích. Xử sơ thẩm lần một, TAND huyện tuyên không phạm tội, tòa án tỉnh tuyên hủy án sơ thẩm, xử sơ thẩm lần hai tòa huyện tuyên phạm tội. Vụ Ngô Văn Tình bị VKSND huyện Thạnh Hóa, Long An truy tố tội cố ý gây thương tích, hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên phạm tội. Nhưng TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm tuyên không phạm tội. Vụ Trịnh Quang Thọ và Lê Văn Thi bị VKSND thị xã Thuận An, Bình Dương truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy. TAND thị xã xử sơ thẩm tuyên không phạm tội nhưng VKS thị xã kháng nghị, sắp xử phúc thẩm. Vụ Trần Thị Minh Châu bị VKSND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận truy tố tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Xử sơ thẩm tòa huyện tuyên không phạm tội nhưng bị hủy án, hiện đang điều tra lại. Vụ Quảng Đại Như và Phạm Ngọc Tuấn bị VKSND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận truy tố tội cố ý làm trái. Tòa huyện xử sơ thẩm tuyên hai người không phạm tội, hiện án đã có hiệu lực. Vụ Vũ Nguyễn Thành Long bị VKSND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xử sơ thẩm tòa huyện tuyên không phạm tội, hiện đang bị kháng nghị phúc thẩm.

Cạnh đó, còn hai trường hợp sau khi bản án sơ thẩm bị tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại và được đình chỉ điều tra bị can do không cấu thành tội phạm. Đó là vụ Dương Thị Kim N. bị truy tố tội tham ô tài sản. Xử sơ thẩm lần một, TAND huyện Mỏ Cày Nam tuyên bị cáo N. có phạm tội. TAND tỉnh Bến Tre xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Xử sơ thẩm lần hai TAND huyện vẫn tuyên bố bị cáo phạm tội nhưng đến xử phúc thẩm lần hai TAND tỉnh tiếp tục tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại. Kết quả điều tra lại xác định hành vi của N. không cấu thành tội phạm nên VKSND huyện này đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với N.

Vụ Nguyễn Thành T. bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Bản án sơ thẩm của TAND huyện Xuân Lộc tuyên phạt ba tháng 29 ngày tù. Nhưng TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Đến ngày 4-5-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với T. do hành vi không cấu thành tội phạm.

Cũng theo VKSND Cấp cao tại TP.HCM, trong năm cũng có nhiều vụ cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm của TAND cấp tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam và TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy. Cụ thể, có 218 vụ/471 bị cáo bị hủy án để điều tra lại và 52 vụ/87 bị cáo bị hủy án để xét xử lại. So với năm 2015, tổng số vụ án bị hủy để điều tra xét xử lại tăng 32 vụ.