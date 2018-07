8 người suýt chết vì bị người tâm thần khóa cửa, đốt nhà

Ngày 31-7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lương Đức Hảo (35 tuổi) 13 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa công nhận việc gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản thiệt hại tài sản và chi phí điều trị.



Bị cáo Hảo ngồi chờ tòa nghị án ngày 31-7. Ảnh: NN

HĐXX nhận định, bị cáo biết rõ nhà của bị hại có nhiều người sinh sống, trong đó có trẻ em. Bị cáo cũng biết rõ nhà bị hại chỉ có một cửa ra vào. Bị cáo dùng xăng là chất có khả năng gây cháy cao để đốt nhà. Do người trong nhà phát hiện sớm việc cháy nhà nên đã kịp thời hô hoán cầu cứu nên đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc…

Khi lượng hình có xem xét thái độ khai báo thật thà và ăn năn hối cải của bị cáo, bị cáo mắc bệnh tâm thần, hạn chế nhận thức, bị cáo đầu thú, phạm tội chưa đạt… Từ đó, tòa đã quyết định hình phạt như trên.

Theo cáo trạng, Hảo thù tức việc chị Lê Thị Ngọc Bích (phường An Lạc, quận Ninh Kiều) buôn bán đồ ăn sáng kê bàn ghế cản trở lối đi, nâng nền nhà cùng mặt hẻm cao làm cho việc ra vào nhà của gia đình Hảo khó khăn, hai gia đình thường xuyên xảy ra cự cãi. Từ đó, Hảo nảy sinh ý định giết chết cả nhà chị Bích.

Khoảng 3 giờ ngày 13-2-2018, Hảo chuẩn bị sẵn can chứa một lít xăng và một ổ khóa đến trước cửa nhà chị Bích ngồi chờ đến khi tất cả thành viên trong nhà chị Bích (8 người) ngủ say. Hảo khóa trái cửa, lấy xăng tạt vào cửa rồi bật lửa châm cây mồi ném vào cửa đã đổ xăng gây cháy nhà.

Sau khi cháy nhà chị Bích, Hảo bỏ chạy về nhà ném bật lửa rồi đi ra đầu hẻm…

Nhà bị phát lửa cháy bánh xe đạp nổ gây tiếng động lớn nên một thành viên trong gia đình chị Bích thức giấc, phát hiện nhà đang bị cháy liền hô to kêu cứu. Mọi người trong nhà thức dậy cùng những người xung quanh đến dập lửa, dùng búa phá ổ khóa ngoài để thoát ra. Khoảng 15 phút sau thì lửa được dập tắt, không có người tử vong. Tuy nhiên, chị Bích bị bỏng phải đi viện cấp cứu…

Đến 3 giờ 50 cùng ngày, Hảo đến đầu thú tại Công an phường An Lạc.

Theo kết luận giám định, hai người trong gia đình chị Bích bị thương tích lần lượt là 3% và 2%. Tài sản thiệt hại do bị cháy gần 2 triệu đồng. Do giá trị tài sản thiệt hại chưa đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản nên Công an phường An Lạc ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hảo.

Quá trình điều tra, Hảo có biểu hiện bệnh lý tâm thần nên Công an TP Cần Thơ đã trưng cầu giám định tâm thần. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Hảo, về y học, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.