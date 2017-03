8 nông dân Văn Giang bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng

Theo KLĐT, năm 2004, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt dự án khu đô thị Ecopark do công ty Việt Hưng, trụ sở tại xã Xuân Quan – Văn Giang – Hưng Yên, làm chủ đầu tư. Công ty Việt Hưng đã thuê công ty TNHH V&T trụ sở tại xã Cửu Cao, Văn Giang san lấp 12ha mặt bằng tại cánh đồng Nhội, Sấu và Mốc Mụ thuộc địa phận thôn Hạ, xã Cửu Cao.

Ngày 5-10-2014, công ty V&T san ủi mặt bằng theo hợp đồng với công ty Việt Hưng. Công ty V&T đã giao cho nhân viên chủ động thuê người, trang bị mũ cối, quần áo bảo hộ lao động, giầy ba ta, gậy tre dài khoảng 80cm sơn màu đỏ.

Khi việc thi công diễn ra, ông Trương Công Kỉnh ở Bến Đình, Phụng Công, Văn Giang, đã họp một số nông dân và thông báo: Công ty Việt Hưng tập trung máy xúc, máy ủi, có khả năng sắp ủi đất và cần phải huy động bà con nhân dân giữ đất. Khoảng 10g cùng ngày, có khoảng 200-300 người dân thuộc ba xã vùng dự án gồm Cửu Cao, Xuân Quan, Phụng Công tập trung tại khu vực ao cá Bác Hồ thuộc thôn Hạ, Cửu Cao để cản trở việc thi công. Sau đó, số lượng nông dân tập trung giữ đất lên tới 500 người. Mọi người đều đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm gậy tre dài khoảng 1-2m, bùi nhùi, xăng… đi bộ ra khu vực cầu Kênh Dâng Xa, nơi công ty V&T đang thi công.

Xô xát đã xảy ra giữa những nông dân và lực lượng thi công khiến 3 người bị thương và 2 người tử vong, đều thuộc lực lượng thi công. Ngoài ra, có một máy xúc bị đốt cháy.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra đã thu thập được vào các ngày 25-1 và 11-6-2015, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 nông dân là: Nguyễn Văn Hoạnh, Vũ Thế Trường, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Văn Ngự, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Phát về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời bắt tạm giam Vũ Thế Trường, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Văn Ngự, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Thanh Nhàn.

Cơ quan CSĐT cũng trưng cầu giám định hình ảnh liên quan đến vụ án do cán bộ và nhân viên của công ty Việt Hưng và Phòng an ninh điều tra CA tỉnh Hưng Yên cung cấp và được Viện Khoa học Hình sự Bộ CA kết luận không có dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh. Cơ quan CSĐT đã trích và in 60 ảnh từ tài liệu trên để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên nhận định, hành vi gây rối của các bị can nêu trên đã làm hai người chết, 3 người bị thương, hủy hoại máy xúc trị giá hơn 500 triệu đồng, nên cần xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung. Các bị can Hoạnh và Phát là người già nên CQĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng bản thống kê các vật chứng liên quan đến VKSND tỉnh Hưng Yên, đề nghị truy tố 8 nông dân nói trên với tội danh gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 245 BLHS.

Đối với hành vi giết người, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, quá trình điều tra chưa đủ chứng cứ chứng minh, nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên tách ra tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị xử lý sau.

Đặc biệt đối với hành vi gây thương tích cho Vũ Mạnh Uy, thuộc lực lượng thi công, anh Uy không có đơn đề nghị, nên CQĐT không xem xét.

CHÂN LUẬN