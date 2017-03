9X dùng dao giải quyết mâu thuẫn ái tình

Ngày 22-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Trịnh Thành Phát (SN 1996, quê Bình Định) tám năm tù về tội giết người.



HĐXX nhận định vụ án có phần lỗi của nạn nhân, bị cáo có nhân thân tốt... nên chiếu cố phần hình phạt như trên.





Bị cáo Phát tại phiên xử

Theo hồ sơ, trước đó anh Nguyễn Văn Lâm Xuân (quê Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm với Trần Thị Mộng Trinh (20 tuổi, quê Tiền Giang). Do mâu thuẫn nên cả hai đã chia tay. Sau đó Trinh quen nhau với Phát.



Từ đó Phát và Xuân nảy sinh mâu thuẫn. Tối 21-1, Phát và Trinh đang ngồi uống cà phê thì Xuân gọi điện thoại cho Trinh. Biết người yêu cũ đang ngồi uống cà phê với bạn trai mới, Xuân rủ thêm Trần Trọng Thái (SN 1994, quê Tiền Giang) và Đoàn Thái Hậu (SN 1997, quê An Giang) đi hai xe máy đến quán cà phê để gặp Phát.



Khi đến quán cà phê ở khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, sau khi nói với Phát vài câu, Xuân dùng tay đánh đấm Phát. Tiếp đó Thái và Hậu, Phát lao vào ẩu đả nhau.



Trong lúc đánh nhau, Phát rút một con dao bấm mang theo trong người, đâm trúng ngực Xuân làm gãy lưỡi dao bên trong.



Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.



Tại tòa, Phát ăn năn hối cải và mong được xem xét cho hưởng mức án thấp, để có cơ hội làm lại cuộc đời.