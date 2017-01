Tình huống kỳ 25: Tranh cãi tiền trong thẻ ATM bị mất

Bạn đọc nhanh tay tra luật, tham gia giải đố để có cơ hội được vinh danh trên bảng vàng À Ra Thế và mang về cho mình phần thưởng có giá trị từ chương trình.

Tình huống kỳ 25:

Kết thúc giờ làm ngày 30-11-2016, chị A cầm thẻ ra trụ ATM của Ngân hàng X để rút tiền lương mới được công ty chuyển khoản vào. Do đầu óc đang để quên trên… mây, chị A chỉ nhớ lấy tiền mà quên lấy thẻ ATM và chạy thẳng đến siêu thị để mua sắm. Tại đây, do thiếu tiền nên chị A định tiếp tục ra trụ ATM gần đó rút thêm tiền thì phát hiện chiếc thẻ không còn nằm trong túi xách như mọi khi.

Phát hiện ra mình quên thẻ tại trụ ATM lúc nãy, chị A vội chạy đến trụ ATM nhưng cái thẻ đã không còn ở đó. Sợ thẻ bị kẻ gian lấy được và số tiền tích cóp ở trong đó cũng không còn nên chị A chạy vội đến chi nhánh Ngân hàng X gần đó để yêu cầu khóa thẻ. Tuy nhiên, do hết giờ làm, yêu cầu của chị A không có ai đáp ứng.

“Trong cái khó ló cái khôn”, chị A liền gọi điện thoại cho tổng đài của Ngân hàng X yêu cầu khóa tài khoản thẻ của mình. Lúc này là 18 giờ 20 cùng ngày và yêu cầu của chị A được nhân viên tổng đài chấp nhận.













Thế nhưng sáng hôm sau khi đến ngân hàng làm lại thẻ và kiểm tra tài khoản, chị A phát hiện tài khoản mất 20 triệu đồng. Giao dịch rút tiền này được thực hiện sau khi chị A gọi điện thoại cho tổng đài đúng 10 phút (lúc 18 giờ 30). Do vậy, chị A yêu cầu “Ngân hàng X phải bồi thường số tiền đã bị mất vì tôi đã yêu cầu khóa tài khoản mà vẫn bị mất tiền”. Ngược lại, phía Ngân hàng X nhất quyết không đồng ý: “Việc mất tiền này do chị làm mất thẻ, ngân hàng chỉ hỗ trợ chị khóa tài khoản. Do thông tin từ phía tổng đài đến bộ phận có chức năng khóa thẻ phải mất một khoảng thời gian nên đã xảy ra việc mất tiền và thiệt hại này do chị tự gánh chịu”.

Đến đây À Ra Thế xin mời quý độc giả nhanh tay tra cứu các quy định pháp luật để xác định: Ngân hàng X có phải bồi thường cho chị A 20 triệu đồng hay không và đừng quên gửi kèm dự đoán số người có đáp án đúng nhé!

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.

Giải thưởng tuần của À Ra Thế có năm giải:

1 giải nhất: 1.500.000 đồng/giải.

1 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải.

1 giải ba: 800.000 đồng/giải.

2 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.