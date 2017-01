Vinh danh kỳ 23:Bảng vàng xướng tên bạn đọc ở Quảng Trị

Đó là bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh…(01649786…, email: anhanh15491@gmail.com). Bạn Lan Anh phân tích tòa án đã tuyên sai về phần lãi suất mà công ty B phải trả cho công ty A. Vụ án này thuộc tranh chấp kinh doanh thương mại, do đó cần áp dụng các quy định của pháp luật thương mại. Cụ thể là quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005, lấy lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả làm căn cứ để tính lãi suất. Cạnh đó, bạn Lan Anh đã xuất sắc khi đưa ra số dự đoán là 613 (trùng khớp với con số may mắn). Do vậy, bạn Lan Anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu bảng, sở hữu cho mình phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.

Vị trí thứ hai và thứ ba đã thuộc về bạn Nguyễn Thị Thu Quỳnh ở Đà Nẵng (0934952…, thuquy.danalaw@gmail.com) và bạn Nguyễn Ngọc Hương ở TP.HCM (0901839…, huongnguyenlaw1991@gmail.com). Cả hai bạn đều có đáp án trùng với đáp án đã công bố. Bạn Quỳnh đưa ra số dự đoán là 612 (chênh lệch 1) trong khi bạn Hương dự đoán là 608 (chênh lệch 5) nên vị trí thứ hai kỳ 23 với phần thưởng 1.000.000 đồng đã thuộc về bạn đọc Thu Quỳnh, bạn đọc Ngọc Hương về ba với phần thưởng trị giá 800.000 đồng.

Hai giải khuyến khích kỳ này với giá trị 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bạn đọc Phạm Phú Anh Quân ở TP.HCM (0903767…, email: phamphuanhquan@gmail.com) và bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở Hà Tĩnh (01692582…, email: hanhnguyen1731991). Đáp án của cả hai bạn đều rất chính xác và được À Ra Thế chấm giải. Bạn Anh Quân đã đưa ra số dự đoán là 621 (chênh lệch 8), còn bạn Mỹ Hạnh dự đoán 601 (chênh lệch 12).

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục hào hứng tham gia giải đố các tình huống tiếp theo để có cơ hội được vinh danh và mang về cho mình những giải thưởng hấp dẫn.

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Giải nhất: NGUYỄN THỊ LAN ANH Địa chỉ: Quảng Trị Số dự đoán: 613

Giải nhì: NGUYỄN THỊ THU QUỲNH Địa chỉ: Đà Nẵng Số dự đoán: 612 Giải ba: NGUYỄN NGỌC HƯƠNG Địa chỉ: TP.HCM Số dự đoán: 608 (BTC chưa liên lạc được)

Giải khuyến khích: PHẠM PHÚ ANH QUÂN Địa chỉ: TP.HCM Số dự đoán: 621

Giải khuyến khích: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Địa chỉ: Hà Tĩnh Số dự đoán: 601

Công bố danh hiệu À Ra Thơ Hôm nay, À Ra Thế xin công bố hai bạn đọc đã đạt được danh hiệu “À Ra Thơ”. Người đầu tiên đạt danh hiệu À Ra Thơ đó là bạn đọc Đoàn Quốc Văn (TP.HCM). Tham gia cuộc thi, bạn Đoàn Quốc Văn đã áp dụng chiến thuật “trải thảm” với 42 tác phẩm dự thi. Trong số đó, tác phẩm “Chẳng của riêng ai” đã được À Ra Thế chấm giải: “À Ra Thế chẳng của riêng ai Tham gia thành phần đủ gái trai Kẻ chốn biên cương, người hải đảo Người nơi phố thị, kẻ tỉnh ngoài Đề thi tình huống ta thường gặp Sách luật kiểm tra rõ đúng sai Phổ biến pháp luật cho đại chúng À Ra Thế chẳng của riêng ai!” Danh hiệu À Ra Thơ còn lại thuộc về bạn đọc Đoàn Xuân Hòa (đạt giải khuyến khích kỳ 21) với bài thơ dí dỏm “Tâm sự cùng À Ra Thế”, có nội dung tóm lược lại 17 kỳ tình huống của À Ra Thế. Do bài thơ khá dài nên chương trình xin trích tám câu cuối trong bài, mời bạn đọc xem trọn bài thơ trên báo Pháp luật điện tử. “… Đề nào cũng thấy quá… ngon Đến khi giải luật vẫn còn “ngắc ngư” Thêm câu hỏi phụ… rối mù Kỳ nhiều, kỳ ít, đoán hoài hổng ra Thôi thì… chân lý… À Ra… Nếu không có giải thì ta nằm lòng Luật gì một bụng tinh thông Gặp điều trái luật ta xông vào liền”. À Ra Thế xin chúc mừng hai bạn đọc đã đạt được danh hiệu có một không hai “À Ra Thơ” và kèm theo phần thưởng tượng trưng trị giá 500.000 đồng. À Ra Thế cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc đã tham gia cuộc thi để sân chơi này luôn thú vị, hấp dẫn qua những vần thơ.