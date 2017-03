Án kéo dài vì khó xác định hung thủ giết người

Theo hồ sơ, tháng 10-2012, Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Nhiều lần đòi nợ nhưng Tuấn Anh không trả, Phong tìm đến nơi làm việc của cha Tuấn Anh “méc” nên Tuấn Anh tức tối. Đêm 5-2-2013, Tuấn Anh rủ Lâm, An đi tìm Phong “tính sổ”. Lâm lấy hai con dao bấm, giữ một con và đưa con kia cho An. Biết Phong đang chơi bi da tại phường Tân Phong (quận 7), Tuấn Anh cùng Lâm, An đến tìm. Tại đây, Tuấn Anh và Lâm dùng mũ bảo hiểm đánh Phong rách mí mắt và đâm vào đùi (tỉ lệ thương tật 9%). Lúc này anh Mai Lâm Anh Quốc (bạn Phong) chạy đến can thì bị nhóm Tuấn Anh dùng dao đâm trúng ngực, lưng nên tử vong trên đường đi cấp cứu.





Bị cáo Lâm (đứng) cùng hai đồng phạm tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Cáo trạng đầu tiên của VKSND TP.HCM xác định Lâm là người đâm nhát dao trí mạng vào anh Quốc. Tại phiên xử ngày 18-8-2015, đại diện VKSND TP đề nghị tòa phạt Lâm án tử hình, Tuấn Anh án tù chung thân, An từ 15 năm tù đến 17 năm tù cho cả hai tội giết người và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, các luật sư của Lâm và gia đình nạn nhân cho rằng qua đoạn phim camera an ninh của tiệm bi da, trong khoảng sáu giây có một thanh niên mặc quần áo màu tối đã ra tay truy sát nạn nhân quyết liệt. Từ lời khai của chủ tiệm bi da và người giữ xe tại tiệm bi da có đủ cơ sở xác định người thanh niên mặc quần áo màu tối này là An. Chính An đã đâm nhát dao trí mạng đối với nạn nhân chứ không phải là Lâm… Vì vậy, tòa hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong cáo trạng mới sau đó, VKSND TP xác định Tuấn Anh chủ động rủ, đồng thời biết Lâm và An mang theo dao đến hiện trường. Tuấn Anh dùng nón bảo hiểm, ghế sắt và chân đá nạn nhân. Lâm đưa dao bấm cho An và khi thấy Tuấn Anh bị nạn nhân đánh trả thì chạy qua bay đá song phi vào người nạn nhân. An sử dụng dao bấm đâm trúng vào vai, tim của nạn nhân. Đây là vết thương chính dẫn đến việc nạn nhân tử vong. Như vậy, cáo trạng mới đã “đổi vai” đối tượng trực tiếp đâm nhát dao trí mạng đối với nạn nhân từ Lâm qua An.