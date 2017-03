Ẩn khuất vụ bị cáo khuyên VKS nhận sai

Ngày 12-7, ba bị cáo Bùi Anh Tuân, Lương Xuân Chung và Phạm Đăng Hậu đã gửi đơn kháng cáo kêu oan đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm. Ba bị cáo này vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạm tội giết người, trong đó Chung bị phạt 18 năm tù, Hậu và Tuân cùng bị phạt 16 năm tù.

Đây là vụ án mà ba bị cáo có bằng chứng ngoại phạm nhưng vẫn bị các cơ quan tố tụng kết tội.

Từ việc nhân chứng thay đổi lời khai…

Như đã thông tin, đêm 26 rạng sáng 27-4-2013, tại xã Cao Minh (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) xảy ra án mạng khiến một người tên Nguyễn Văn Tâm tử vong. Từ lời khai của người nhà nạn nhân, Chung, Hậu và Tuân bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cáo trạng cáo buộc đêm ấy cả ba bị cáo mang theo tuýp sắt, dây thừng buộc vào cây gỗ để đi trộm chó. Khi đến đường vào UBND xã Cao Minh, cả ba thấy Nguyễn Văn Tuyển chở Tâm bằng xe đạp. Do giữa Tuân và Tuyển có mâu thuẫn nên Tuân nói Hậu vòng xe lại để đánh Tuyển, Tâm. Khi Tâm nhảy xuống xe liền bị Tuân và Chung lao vào đánh, kế đó Tuân đẩy nạn nhân xuống mương nước… Kết quả giám định kết luận nạn nhân Tâm chết do ngạt nước.

Trong vụ án này, Tuyển được xác định là người làm chứng. Theo hồ sơ, ngay buổi sáng đầu tiên, Tuyển khai: “Tôi thấy Chung và Tuân đều cầm dây thừng to bằng nửa cổ tay, dài khoảng 60-70 cm. Có một thanh niên lái xe Nouvo LX cầm côn nhị khúc màu trắng, dây nối là dây màu trắng to bằng ngón út”.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Tuyển lại thay đổi lời khai trong các bản khai sau đó. Tuyển khai hung khí từ côn nhị khúc thành tuýp sắt; dây thừng to bằng cổ tay thành dây nylon. CQĐT đã không điều tra theo hướng thông tin từ những bản khai đầu tiên của Tuyển và cũng không chứng minh được lý do Tuyển thay đổi lời khai mà lại điều tra theo nội dung trong bản khai sau này của Tuyển, theo hướng kết tội ba bị cáo nói trên.





Từ trái qua: Mẹ bị cáo Lương Xuân Chung, mẹ bị cáo Bùi Anh Tuân và mẹ bị cáo Phạm Đăng Hậu đang trình bày với PV. Ảnh: ĐẶNG TUYỀN

Đến tố cáo của gia đình nạn nhân bị bỏ lơ

Một điều hết sức đặc biệt trong vụ án này là hơn nửa tháng sau ngày xảy ra án mạng, ngày 16-5-2013 gia đình nạn nhân Tâm có đơn kiến nghị và cho rằng chính Tuyển - nhân chứng của vụ án là người đã thuê người giết Tâm. Nội dung đơn này có đề cập về hung khí gây án hoàn toàn phù hợp với lời khai ban đầu của Tuyển.

“Chính Nguyễn Văn Tuyển đã đứng ra tổ chức gọi điện thoại cho một số thanh niên ở xã Cao Minh và xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo) đón đường đánh con tôi. Bọn chúng dùng côn, dây cáp và một số vật dụng khác đánh vào đầu, mặt, cổ, ngực, chân tay..., con tôi bị tê liệt ngất đi” - một trong những nội dung mà ông Nguyễn Văn Quyết, cha của Tâm, viết trong đơn.

Tuy nhiên, không hiểu sao CQĐT không chỉ rõ lý do Tuyển thay đổi lời khai, cũng không xem xét và trả lời đơn tố cáo của gia đình nạn nhân về nội dung tố cáo này.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Vũ (Đoàn Luật sư TP Hải Phòng, người bào chữa cho bị cáo Tuân) cho biết thêm: “Nguyễn Quang Trường là anh họ của bị hại Tâm và nhân chứng Tuyển. Tại biên bản ghi lời khai ngày 1-5-2013, anh Trường có khai: Sau khi Trường chở Tâm về nhà, Tâm đã nói với anh Trường: “Chốc nữa anh Tuyển rủ em đi đòi nợ thuê ở Thượng Trung - Liên Am””.

Theo luật sư Vũ, chẳng hiểu sao sau đó CQĐT đã không tiếp tục điều tra vụ án theo hướng trên và cũng không làm rõ lời khai của nhân chứng Trường trong các lần lấy lời khai khác. CQĐT cũng không làm rõ trong quá trình lấy lời khai của nhân chứng Tuyển về lời khai của Trường, thậm chí không hỏi nhân chứng Tuyển một lần nào về vấn đề này tại tất cả biên bản lấy lời khai.

“Vụ án còn có quá nhiều khuất tất, các bị cáo đều có bằng chứng ngoại phạm khá thuyết phục, tại tòa họ liên tục kêu oan và sau phiên tòa họ tiếp tục kháng cáo kêu oan. Tôi nghĩ tòa phúc thẩm cần phải hủy án để điều tra, xét xử lại nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án” - luật sư Vũ nói.

* * *

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Hậu, Chung và Tuân đã được vào thăm các bị cáo này. Bà Vũ Thị Tâm, mẹ của bị cáo Hậu, cho biết: “Chúng tôi khuyên các con nếu có tội phải nhận nhưng các cháu vẫn khẳng định là các cháu không giết người và đã làm đơn kháng cáo”.