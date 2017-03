Án oan ông Nén: Kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Thọ

Trong đơn kháng cáo, bà Hồng đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với Thọ. Bà cho rằng tòa sơ thẩm đã không khách quan, toàn diện và áp dụng pháp luật chưa đúng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cụ thể, theo bà Hồng, trong hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Thọ đã đầu thú nhưng có tài liệu cho thấy Thọ bỏ trốn sang Campuchia. Trong lúc công an các tỉnh Bình Thuận và Đồng Tháp đang truy tìm thì Thọ đi xe máy không giấy tờ, bị CSGT Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) kiểm tra và đưa về trụ sở. Khi Công an huyện Hồng Ngự đấu tranh, Thọ mới khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản hơn 18 năm trước nên không thể coi là đầu thú. Thọ cũng không ăn năn, hối cải mà khai báo nhỏ giọt nên không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ được.

Cạnh đó, bà Hồng cho rằng Thọ có nhiều tình tiết tăng nặng: Thứ nhất là xúi giục người chưa thành niên phạm tội bởi vào thời điểm gây ra vụ án Thọ đã 22 tuổi, còn Hồ Thanh Việt (cùng Thọ thực hiện tội phạm, đã chết) chỉ mới 16 tuổi. Thứ hai là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Thứ ba là sau khi phạm tội còn che giấu, trốn tránh trong thời gian rất dài… Mặt khác, Thọ khai trước khi cùng Việt gây án có nhậu chung với hai người nữa nhưng hai người này là ai, ở đâu, làm gì cũng chưa được làm rõ.

Ngoài ra, bà Hồng yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét vai trò của Việt là đồng phạm trong vụ án; xem xét ngoài Thọ và Việt thì còn có ai tham gia trực tiếp hay đứng sau vụ án nữa hay không.

Về trách nhiệm dân sự, bà Hồng không đồng ý với việc tòa sơ thẩm buộc Thọ phải bồi thường hơn 140 triệu đồng mà yêu cầu Thọ phải bồi thường cho gia đình bà gần 650 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 23-4-1998, Thọ cùng Việt đột nhập vào nhà bà Bông ở xã Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) định trộm tài sản thì bị bà Bông phát hiện. Do quen mặt nên cả hai đã dùng dây siết cổ bà Bông đến chết rồi lột chiếc nhẫn một chỉ vàng trong tay nạn nhân. Sau đó cả hai về kể lại cho bạn là anh Nguyễn Phúc Thành nghe. Thọ nhờ anh Thành gọi xe ôm chở sang huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bán vàng rồi bỏ trốn.

Hơn 20 ngày sau khi vụ án xảy ra, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Nén vì cho rằng ông Nén là hung thủ. Đến năm 2000, nghe tin ông Nén có thể bị kết án tử hình, anh Thành (lúc này đang thụ án tại trại giam Sông Cái, Ninh Thuận về tội cố ý gây thương tích) đã làm đơn tố cáo Thọ, Việt mới là hung thủ nhưng CQĐT đã bỏ qua, không xác minh.

Sau đó, Việt chết vì bệnh nan y, riêng Thọ bỏ trốn đi nhiều nơi, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con, thậm chí còn gây án và bị phạt tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 20-10-2015, Thọ bất ngờ đầu thú tại Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sau khi bị CSGT mời về trụ sở công an do đi xe máy không có giấy tờ.