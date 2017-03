Án oan ông Thêm: Cả dòng họ thoát được tiếng giết người

Theo hồ sơ, đêm 23-6-1970, ông Thêm cùng em họ là ông Văn đi mua hàng, về tới địa bàn xã Đông Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phú) thì trời tối nên vào chòi ven đường để ngủ. Khoảng 1 giờ sáng, khi đang ngủ thì ông Thêm thấy choáng váng vì ai đó đã đập búa vào đầu mình. Cùng lúc, tên cướp cũng đã kịp đập một nhát vào đầu ông Văn. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đưa anh em ông Thêm vào BV cấp cứu nhưng ông Văn đã chết. Cho rằng ông Thêm là hung thủ giết người, tháng 8-1972, TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên tử hình ông Thêm. Tháng 8-1973, cấp phúc thẩm tiếp tục y án sơ thẩm. Đầu năm 1976, ông Thêm được bác sĩ ở Bộ Công an cấp một tờ giấy chứng nhận bị thương để miễn lao động và được về địa phương sinh sống bình thường đến nay. Thời điểm này, ông đã bị giam năm năm sáu tháng bảy ngày. Ra ngoài, ông đi kêu oan nhiều năm, gửi đơn đến các cấp nhưng các cơ quan trả lời là không có đủ căn cứ xác định oan sai do không tìm thấy giấy tờ. Đến năm 2014, với sự giúp đỡ của người thân và LS, gia đình ông mới tìm thấy hai bản sơ thẩm và phúc thẩm lưu trữ tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Từ 2014 đến nay, ông Thêm và gia đình tiếp tục gửi đơn khắp nơi để kêu oan.