Án oan Pháp Luật TP.HCM phản ánh được đưa vào tổng kết ngành kiểm sát

Năm qua VKS hai cấp của TP đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 5.192 vụ với 8.022 bị can theo thủ tục sơ thẩm, 655 vụ với 836 bị can theo thủ tục phúc thẩm, năm vụ với chín bị can theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào tòa án hai cấp tuyên không phạm tội. VKS TP đã bảo vệ tốt quan điểm truy tố với 17 vụ án do VKSND Tối cao ủy quyền xét xử.

Báo cáo của VKS TP do Phó Viện trưởng Nguyễn Nhật Nam trình bày cũng nêu, trong năm VKS hai cấp đã giải quyết hơn 6.071 vụ án với hơn 9.382 bị can (giảm 384 vụ so với cùng kỳ). Trong đó cơ quan này đã ra quyết định truy tố 6.021 vụ án với 9.282 bị can, đình chỉ tám vụ với 10 bị can, tạm đình chỉ một vụ với bốn bị can, hiện còn tồn 41 vụ với 86 bị can. VKS TP cũng đã phối hợp liên ngành xác định 740 vụ án trọng điểm, thụ lý năm vụ án tham nhũng lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.





Toàn cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: T.TÙNG

Đáng chú ý, báo cáo nêu, trong số các vụ phải đình chỉ có một trường hợp anh Trần Hoàng Minh bị truy tố toan về tội trộm cắp tài sản, báo Pháp Luật TP.HCM đã liên tục phản ánh về vụ này, nhờ vậy anh Minh mới chính thức được công nhận oan. VKDND huyện Cần Giờ đã đình chỉ vụ án với lý do hành vi không cấu thành tội phạm theo khoản 2 Điều 107 BLTTHS.

Nội dung vụ án cụ thể như sau: Anh Trần Hoàng Minh (ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM). Tháng 9-2013, xảy ra một vụ mất trộm máy tính xách tay trị giá 6,8 triệu đồng của một người cùng xã với anh Minh. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giờ điều tra theo đơn trình báo và nghi vấn anh Minh là thủ phạm.





Anh Trần Hoàng Minh

Anh bị bắt tạm giam (hơn hai tháng mới được tại ngoại), tang vật của vụ án là chiếc laptop thì không tìm thấy. Dù anh kêu oan và đưa ra chứng cứ ngoại phạm là khi xảy ra vụ trộm anh đang sửa xe cho khách nhưng vô ích. Biết chuyện những người khách cũng tìm đến làm chứng cho anh nhưng vô vọng. Tập hồ sơ buộc tội anh được hoàn thành và chuyển đến VKS cùng cấp truy tố vào cuối 2013.