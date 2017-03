Án tử cho thanh niên 9X giết người vì bênh bạn gái

Theo hồ sơ, chiều 14-5-2015, Trân, bạn gái Tài, cùng nhóm bạn uống nước tại một quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì gặp nhóm của Anh Thư (bạn gái cũ của Tài).

Trong quán, thấy nhóm bạn của Thư hay nhìn mình khiêu khích, sợ bị đánh, Trân gọi điện thoại cho Tài đến đón.

Tài không đến được nên Trân nhờ một người bạn trong nhóm chở về nhà Tài. Nghe Trân kể lại chuyện xảy ra, Tài liền gọi điện thoại cho Thư hẹn sẽ đến quán nói chuyện. Khi đi, Tài bỏ vào túi quần một con dao bấm xếp rồi chở Trân cùng tới điểm hẹn.



Bị cáo Vũ Đức Tài tại tòa



Lúc này, anh Phạm Thế Minh chở Nguyễn Bình An chạy xe ngang qua quán, gặp người quen rủ vào uống nước.



Khi đến quán, Trân ngồi trên xe, Tài vào gặp Thư hỏi chuyện thì Thư không trả lời. Thấy vậy, An bảo Tài ngồi xuống nói chuyện nhưng bị Tài đạp té ngã khỏi ghế. An đánh lại thì bị Tài dùng dao xếp tấn công.

Thấy bạn bị đâm, anh Minh đến ôm Tài từ phía sau để can ngăn nhưng Tài tiếp tục tấn công khiến anh này gục ngã xuống vỉa hè.

Tài tiếp tục cầm bàn nhựa lao đến đánh An thì bị chủ quán truy hô, mọi người ứng cứu nên bỏ chạy. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.