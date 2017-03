Anh em tranh chấp đất đai, người chết, kẻ đi tù

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai của cha mẹ cho nên tối 26-6, sau khi uống rượu, Hùng với người em ruột là Trương Văn Phúc xảy ra cự cãi. Hùng cầm con dao yếm và con dao chét (dao to, mũi dao bằng) đứng trước nhà Phúc chửi bới, thách thức nhưng thấy Phúc không ra nên mới bỏ về. Tưởng đã êm xuôi nhưng ngay sau đó Phúc cầm con dao chét đi đường tắt với ý định chặn đường để chém Hùng. Khi tới ngay trước cửa nhà mẹ ruột, Phúc dùng dao chém trúng vai phải và hông phải của Hùng. Hùng xông vào chém Phúc. Sau đó cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong do vết thương quá nặng, còn Hùng bị thương tật 11%.

VĂN TÂM