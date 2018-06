Áp giải kẻ dâm ô bé gái tới tòa bằng xe cứu thương

Tòa từng yêu cầu điều tra dấu hiệu hiếp dâm trẻ em Ngày 30-4-2017, khi bà Ngân đi làm vắng, Hùng gọi cháu N. qua nhà để lấy mì tôm về ăn. Khi cháu vừa bưng thùng mì tôm đi qua phòng ngủ, Hùng bảo cháu để thùng mì xuống giường, lấy tờ 10.000 đồng đưa cho cháu và nói: “Lần sau lại sang nữa nhé!”. Cùng lúc, Hùng đẩy cháu nằm xuống giường, tụt quần, nằm ép sát lên để thực hiện hành vi đồi bại. May mắn do không thấy em về, chị cháu N. chạy sang tìm thì phát hiện sự việc liền gọi to tên em. Nghe tiếng gọi, Hùng vội đứng dậy kéo quần rồi đi xuống bếp. Đi làm về, biết chuyện, bằng bản năng, bà Ngân vội pha nước muối để tắm cho con vì sợ bị lây nhiễm. Tiếp đó, bà sang nhà Hùng để nói chuyện nhưng gã trốn tránh nên bà báo công an. Kết luận giám định pháp y về tình dục cho thấy màng trinh cháu N. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh… Điều rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy cháu chưa bị nhiễm HIV (âm tính). Sau đó, VKSND huyện Hoa Lư truy tố Hùng về tội dâm ô đối với trẻ em. Tiếp nhận hồ sơ, TAND huyện Hoa Lư từng trả hồ sơ cho VKS yêu cầu trưng cầu giám định pháp y sinh dục, trưng cầu giám định về sức khỏe của Hùng và điều tra làm rõ dấu hiệu hiếp dâm trẻ em của Hùng. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung khẳng định chưa đủ căn cứ xác định Hùng dùng tay cầm dương vật tác động lên xung quanh bộ phận sinh dục của cháu N. bởi tại thời điểm này, cháu chỉ cảm nhận được chứ không nhìn thấy trực tiếp. Đối với dấu vết xung huyết màng trinh, sau khi xảy ra sự việc, mẹ cháu có pha nước muối để rửa bộ phận sinh dục cho cháu nên chưa thể khẳng định vết xung huyết này là do Hùng gây ra…