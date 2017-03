Ba người đánh, chỉ khởi tố một người?

Ngày 9-7, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phạt Nguyễn Minh Nhựt sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc Nhựt phải bồi thường hơn 105 triệu đồng cho người bị hại Phùng Ngọc Minh. Đáng chú ý, tòa yêu cầu cơ quan điều tra (CQĐT) và VKS tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu đồng phạm của hai nghi can khác để tránh bỏ lọt tội phạm.

Vô cớ đánh người

Theo hồ sơ, ngày 9-10-2011, nhóm của Nhựt (bốn nam, một nữ) nhậu tại một quán “hát với nhau” ở quận Bình Thạnh. Lúc tính tiền, Nhựt thấy giá bia bàn mình đắt hơn so với bàn bên cạnh nên cự cãi với nhân viên quán. Lúc này anh Minh đang hát trên sân khấu. Nhựt yêu cầu chủ quán tắt nhạc để tính tiền. Chủ quán không nghe, Nhựt bèn cầm ly bia lên sân khấu nói với anh Minh: “Tao nói mày không được hát mà còn hát”. Anh Minh trả lời: “Nhạc ồn ào quá tôi không nghe anh nói” và nhận ra Nhựt là hàng xóm nên bảo: “Anh Nhựt ơi, anh em mình gần xóm mà anh làm gì vậy”.

Anh Minh vừa dứt câu đã bị Nhựt giơ cùi chỏ đánh hai cái vào mặt. Đang choáng váng, anh Minh bị Nhựt và hai người đàn ông khác cầm ly bia đánh vào đầu, mặt, vai (tỉ lệ thương tật 52%). Thấy anh Minh bị chảy máu nhiều, chủ quán nhậu đưa anh đi cấp cứu. Nhựt bỏ trốn, còn nhóm bạn giải tán.

19 ngày sau, Nhựt ra CQĐT trình diện, khai đã dùng ly bia gây thương tích cho anh Minh. Nhựt còn khai không quen biết với những người nhậu chung bàn. Sau khi sự việc xảy ra, Nhựt đi du lịch nên vắng mặt ở nơi cư trú...

Bị cáo Nhựt (áo trắng đứng trước), Tiến (áo trắng đứng sau) tại phiên xử. Ảnh: N.THÂN

Đổi lời khai vì bị thất hứa?

Tháng 8-2012, TAND quận Bình Thạnh đưa vụ án ra xử sơ thẩm lần đầu. Trước tòa, Nhựt lại khai người cầm ly bia đánh anh Minh là Trần Viết Tiến: “Hôm đó Tiến và một người nữa mời cả nhóm nhậu. Lúc tính tiền, Tiến gây gổ với nhân viên quán vì giá bia đắt. Thấy ồn ào, tôi yêu cầu tắt nhạc, đồng thời lên sân khấu nói anh Minh dừng hát. Anh Minh không nghe, tôi lấy cùi chỏ thụi hai cái làm anh Minh té. Sau đó Tiến cầm ly bia lên sân khấu đánh vào mặt anh Minh”. Lý giải về việc ra tòa thay đổi lời khai, Nhựt bảo: “Lúc đầu Tiến nói quen công an, nói tôi cứ nhận tội rồi sẽ lo cho tôi trắng án nên tôi mới không khai. Nhưng Tiến không giữ lời nên tôi phải nói sự thật để minh oan cho mình”.

Tổng cộng trong bảy lần tòa mở phiên xử (tính cả phiên tòa hôm qua), Nhựt đều khai như trên.

Về phần mình, Tiến phủ nhận, nói chính Nhựt cầm ly bia lên sân khấu đập thẳng vào mặt làm anh Minh té, sau đó Nhựt tiếp tục lao vào đánh anh Minh. Lúc này, Tiến và một người không rõ lai lịch đứng dậy thì nhân viên trong quán la lên rồi kéo cả hai ra.

Trong vụ án, đáng chú ý có nhân chứng Bùi Thị Nhuần (nhậu chung với nhóm Nhựt). Lúc đầu Nhuần khai Nhựt đánh anh Minh, sau này Nhuần lại khai Tiến mới chính là người cầm ly bia đánh anh Minh. Tiến đã đưa cho vợ Nhựt 10 triệu đồng bảo mang sang nhà nạn nhân bồi thường. Không chỉ có thế, Tiến còn cắm đất, bán vàng để đưa thêm cho vợ Nhựt 30 triệu đồng (trả lời tòa về chi tiết này, Tiến nói: “Chỉ muốn giúp đỡ gia đình Nhựt”).

Nhân chứng Nhuần giải thích: “Nhựt và Tiến đều là bạn của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ Tiến sẽ lo được cho Nhựt nhưng không thấy động tĩnh gì nên tôi phải khai lại. Người đánh không bị gì, còn một người không làm lại phải ngồi tù thì oan lắm. Người ta phạm tội, đã không nhận lại còn đổ lỗi cho người khác là không đúng”.

Anh Minh khẳng định hôm đó, ngoài Nhựt còn có hai người đàn ông cầm ly bia đánh anh nhưng do bị đánh bất ngờ, bị choáng nên anh không nhìn rõ hai người này. Luật sư của anh Minh cũng cho rằng phía CQĐT và VKS đã bỏ lọt tội phạm. Bởi lẽ dù lời khai của Tiến bất nhất nhưng lời khai của các nhân chứng đều cho thấy thương tích của anh Minh không chỉ do Nhựt mà còn do hai người khác gây ra. Trong bản giám định vết thương và hiện trường vụ án cũng thể hiện có ba người đánh anh Minh...

Tòa kiến nghị điều tra thêm

Theo đại diện VKS, vụ án phức tạp do bị cáo lúc đầu nhận tội, sau lại đổ cho người khác, nhân chứng cũng khai bất nhất. Trong cả sáu lần tòa trả hồ sơ, VKS và CQĐT đều “làm việc rất cật lực” nhưng các nhân chứng không hợp tác, còn Tiến (được xem là người liên quan) nói không đánh nạn nhân. Hơn nữa, nạn nhân chỉ nhìn thấy mặt Nhựt, không thấy hai người kia, các bằng chứng khác của vụ án không còn nên không thể khởi tố thêm.

Tuy nhiên, theo tòa, căn cứ vào lời khai của bị cáo, nạn nhân và những người chứng kiến thì ngoài Nhựt còn có Tiến và một đồng phạm khác đã tham gia gây thương tích cho nạn nhân. Luật sư của bị cáo, nạn nhân cũng cung cấp các chứng cứ thể hiện vụ án còn đồng phạm. Các vết thương trên người nạn nhân cũng thể hiện còn có người khác ngoài Nhựt tham gia đánh nạn nhân.

Tòa đã sáu lần trả hồ sơ yêu cầu CQĐT, VKS làm rõ hành vi của Tiến và đồng phạm khác nhưng hai cơ quan này vẫn giữ nguyên quan điểm nên lần này tòa phải xét xử, kết án Nhựt. Nhưng tòa xét thấy vẫn cần phải kiến nghị CQĐT, VKS tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tiến và một nghi can khác để xử lý hình sự sau.