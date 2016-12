Ba nhân viên bệnh viện Nhi Đồng 1 tham ô lãnh án

Ngày 22-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt La Hồng Phát (35 tuổi, nguyên nhân viên kế toán BV Nhi đồng 1, TP.HCM) 12 năm tù; Nguyễn Thái Ngọc Tú (33 tuổi, nguyên nhân viên hộ lý) 10 năm tù và Hồ Văn Sơn (33 tuổi, nguyên viên chức điều dưỡng) bảy năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

HĐXX còn buộc Phát hoàn trả 40 triệu đồng, Tú trả 32,5 triệu đồng, buộc người có nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Mạnh Hùng giao nộp 66,5 triệu đồng cho BV Nhi đồng 1.



Theo hồ sơ, BV Nhi đồng có thu tiền bệnh nhân khám bệnh ngoài giờ giá 50.000 đồng/vé. Số tiền thu được từ hoạt động dịch vụ này là khoản tiền thuộc ngân sách Nhà nước.



Ba bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Ngày 8-10-2013, BV Nhi đồng thành lập tổ kiểm tra tài chính đột xuất tại quầy thu phí khu D., phát hiện trong người Phát có ba tập cùi vé thu tiền khám bệnh, mỗi tập có 100 biên lai thu tiền mệnh giá 50.000 đồng đã qua sử dụng - toàn bộ số vé đã bán trên đều là vé giả. Bệnh viện liền trình báo cho công an.

Cơ quan điều tra xác định ngoài Phát còn có sự tham gia của Sơn, Tú, Hùng. Từ đầu tháng 4-2013 đến ngày 8-10-2013, cả ba đã cấu kết cùng với nhau, đặt Hùng (nhân viên Công ty Bao bì Toàn Phát) làm giả vé khám bệnh dịch vụ và ngoài giờ, đưa vào bệnh viện bán, thu tiền chia nhau tiêu xài.

Tú thông qua Sơn, Phát để nhận mẫu vé thật và tiền đặt cọc để đưa lại cho Hùng in giả. Đầu tháng 5-2013, Hùng bắt đầu in đồng loạt, đóng thành cuốn rồi giao lại cho Tú.



Để qua mặt cơ quan chức năng, mỗi tuần Phát chỉ đưa khoảng hai hoặc ba cuốn vé giả vào khu D của bệnh viện để bán, vào buổi sáng ngày sử dụng vé, Tú sẽ liên hệ gặp Sơn tại khu vực ngã tư Trung Chánh hoặc cầu vượt An Sương trên đường Sơn đi làm để giao vé và nhận tiền.



Nhận vé từ Tú, Sơn đến bệnh viện gặp và giao vé để Phát sử dụng bán, thu tiền.