Ba thanh niên vây đánh hai cảnh sát bị thương lãnh án

Ngày 14-9, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi) 2 năm 6 tháng tù; Phạm Trung Thái (21 tuổi) 1 năm 8 tháng tù; Phạm Thị Trúc (24 tuổi) 1 năm 4 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.



Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: T.D

Liên quan đến sự việc trên, TAND TP Biên Hòa cho biết đối với Đỗ Huy Long (bị hại, đang công tác tại Công an phường Thống Nhất TP Biên Hòa) và Phan Kim Vương (bị hại, hiện công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Đồng Nai) do có hành vi đánh nhau nên đã xử lý kỷ luật theo quy định.

Nội dung vụ án như sau, khoảng 2 giờ 30 ngày 18-1, Tiến, Thái, Trúc và Phan Thị Trâm Anh (21 tuổi) rủ nhau đi hát karaoke. Bốn người đi trên hai xe Honda, Trúc chở Thái và Tiến chở Trâm Anh. Cả nhóm đi đường Võ Thị Sáu, hướng từ đường Hà Huy Giáp ra đường Phạm Văn Thuận.



Khi đến đoạn trước quán "Đồng Quê" cả nhóm gặp Long và Vương đi trên hai mô tô chạy cùng chiều phía trước.

Khi xe Trúc chạy vượt qua Long và Vương, Thái quay lại nhìn thì bị Long văng tục. Sau đó Long và Vương chạy đuổi theo, ép xe Trúc và Thái ngã rồi xông vào đánh.

Thấy Trúc và Thái bị đánh, Tiến và Trâm Anh chạy đến hỗ trợ. Hai bên xảy ra ẩu đả, Long và Vương bị đánh phải bỏ chạy...

Long được người đi đường đưa đến BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Theo kết quả giám định thương tật Long bị tỉ lệ thương tật 18%, Vương bị tỉ lệ thương tật 17%.

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, Tiến, Thái và Trúc bị Cơ quan CSĐT Công TP Biên Hòa bắt giữ.