'Bà trùm' 3 lần lãnh án vì sản xuất hàng giả

Ngày 10-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Ly (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) sáu năm tù, Nguyễn Hồng Tân (SN 1985, quê Thanh Hóa) năm năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Sang (SN 1985, quê Bình Định) ba năm tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.



Đáng lưu ý bị cáo Ly là lần thứ ba hầu toà về tội này. Hai bản án trước Ly bị xử phạt 16 năm tù. Tuy nhiên hai bản án trên chưa có hiệu lực pháp lực nên lần nay toà chưa tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành chung.



Bị cáo Ly bị dẫn giải về trại sau phiên toà



Theo hồ sơ, trưa 7-1, Công an phát hiện Tân đang giao 2 thùng carton cho Sang dưới chân cầu Chữ Y (quận 5) có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra. Công an còn phát hiện trên xe có khoảng 270 hộp thực phẩm chức năng (sau này giám định, kết luận là hàng giả) nên đưa về trụ sở làm việc.



Từ đây, công an tiếp tục khám xét nơi ở của Tân tại quận 7 đã thu giữ một lượng lớn thực phẩm chức năng là hàng giả. Trước đó, Sang khai quen biết với Ly hỏi mua thực phẩm chức năng giả. Tân đi giao hàng cho Sang và bị phát hiện như trên.



Tại cơ quan công an, Ly khai rằng mua thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu nổi tiếng của một đối tượng tên Phong (không rõ lai lịch), sau đó thuê Tân đóng gói, dán tem thành phẩm. Ly từng bị bắt về hành vi bán hàng giả này sau đó khi được tại ngoại do có con nhỏ lại tiếp tục phạm tội....