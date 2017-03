'Bà trùm' giấu ma túy trong trường mầm non lãnh án chung thân

Đây là vụ án ma túy gây xôn xao dư luận vì hai mẹ con bà Nga đã sử dụng trường mầm non để làm nơi cất trữ ma túy trước khi cung cấp cho các đại lý lẻ.



Theo cáo trạng, ngày 19-10-2014, Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang bà Nga đang vận chuyển hơn 2.500 viên thuốc lắc từ Hà Nội vào Đà Nẵng tiêu thụ. Khám xét khách sạn Honey (quận Sơn Trà), công an thu giữ thêm chín gói nylon ma túy đá. Tại số nhà 67 Cao Sơn Pháo (do bà Nga sở hữu), lực lượng chức năng thu giữ nhiều vũ khí tự chế như súng điện, roi điện và bảy con dao tự chế. Từ lời khai của bà Nga, công an tiếp tục khám xét Trường Mầm non Sao Sáng (phường Thọ Quang, Sơn Trà) bắt quả tang Phượng giấu hơn 1.970 g ma túy trong 14 bình sữa. Tổng số lượng ma túy thu giữ trong vụ án này là 2.886 g. Bà Nga khai nhận do biết Hoàng Quốc Cương (ngụ huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bán ma túy nên từ tháng 1-2014 đã nhiều lần mua hàng của Cương đưa vào Đà Nẵng vừa sử dụng vừa chia nhỏ bán cho con nghiện. Hiện Cương đã bỏ trốn.