"Bà trùm" lôi chồng hờ và con trai bán ma tuý tạm thoát án tử

Bị cáo Hoà được dẫn giải về trại sau phiên xử. Ảnh Hoàng Yến



Nguyên nhân huỷ án là vì cần tách xác định hàm lượng methamphetamine, ketamine và các các loại ma tuý khác chiếm trong các chất thu giữ.



Vụ án có Hoà và "chồng hờ" là Phạm Thanh Bình kháng cáo nhưng sau đó bị cáo Bình rút đơn.

Xử sơ thẩm tháng 6-2014, TAND TP.HCM ngoài tuyên phạt Hòa tử hình, Bình chung thân, con trai Hòa là Nguyễn Tuấn Vũ 12 năm tù, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Vĩnh Toàn mỗi người 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy,

Theo hồ sơ, chiều ngày 3-6-2013, công an tiến hành kiểm tra phòng 102 khách sạn Long Sơn (đường số 3, cư xá Lữ Gia, quận 11) bắt quả tang Hoà và Bình đang tàng trữ 4,5 kg methamphetamine. Tiến hành khám xét nhanh nơi ở, công an thu giữ hơn 800 gr methamphetamine và hơn 266 gr ketamine. Từ lời khai của 2 người này, công an tiếp tục khám xét nơi ở của Vũ thu giữ thêm gần 200 gr methamphetamine. Sau đó các bị cáo cũng lần lượt bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận từ tháng 8-2012 đến tháng 6-2013, nhiều lần mua ma túy đá một người tên Kham Ly (quốc tịch Lào, không rõ lai lịch). Mỗi lần mua ma túy, Hòa mang về chia nhỏ ra rồi giao lại cho Bình đem bán thu lợi bất chính. Đầu tháng 6-2013, Kham Ly gọi điện cho Hòa nói bận việc sắp đi xa, nên Hòa đặt mua một lúc 5 kg ma túy đá với giá 4,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được hàng, Hoà mang về khách sạn Long Sơn giao một ít cho con trai mang đi bán. Theo kết luận điều tra, đường dây này đã mua bán tổng cộng gần 7 kg ma túy.