Bà trùm sản xuất thực phẩm chức năng giả hầu tòa lần thứ nhất

Ngày 22-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thị Thanh Ly (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tám năm tù và Dương Minh Tiến (39 tuổi, ngụ quận 8) năm năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.



Từ đầu tháng 4-2015, Ly thuê một phòng trọ trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Ly thuê Tiến giúp việc với tiền công 6-10 triệu đồng/tháng.



Hai bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Nguyên liệu dùng sản xuất thực phẩm chức năng giả được Ly mua từ một đối tượng tên Phong (không rõ lai lịch), chuyển từ phía Bắc vào TP.HCM bằng tàu hỏa. Sau đó Ly cho đưa về nhà trọ trên đường Phạm Hùng và nhà của Tiến ở quận 8 cất giấu.

Số thực phẩm chức năng được giao là loại bán thành phẩm và Ly hướng dẫn Tiến đóng hạn sử dụng vào chai, dán nhãn, cho chai vào hộp kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng, dán tem chống hàng giả trên vỏ hộp để cho ra thành phẩm. Khi có khách hàng đặt mua, Tiến đi giao hàng và thu tiền.



Ngày 7-9-2015, trên đường đi giao hàng, Tiến bị công an bắt quả tang. Ly và Tiến bị khởi tố, Tiến bị bắt tạm giam, riêng Ly do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại.



Tuy nhiên, khi vụ án đang trong quá trình điều tra, Ly lại thuê người và điều hành đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả. Cuối tháng 10-2015, Ly thuê người để thế chỗ của Tiến, tiếp tục sản xuất thực phẩm chức năng giả. Vào ngày 7-1-2016, trên đường Nguyễn Biểu, quận 5, công an phát hiện nhân viên của Ly đang giao 250 chai thực phẩm chức năng nghi là giả cho khách. Và Ly bị khởi tố, bắt tạm giam, hiện vụ thứ hai đang trong quá trình điều tra.