Bắn chết sinh viên, bị tù chung thân

Ngoài ra, tòa còn buộc Thanh, Phúc phải bồi thường cho gia đình người bị hại 105 triệu đồng.

Trước khi tòa tuyên án, từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, CSGT đã đến trước trụ sở tòa để giữ gìn trật tự. Rất đông người thân của nạn nhân mang khăn tang, di ảnh của nạn nhân đến trước cổng tòa. Để giữ trật tự, lực lượng chức năng chỉ cho cha mẹ, anh chị em của nạn nhân vào phòng xử.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An từng hai lần phải hoãn xử vì vắng ba nhân chứng quan trọng của vụ án. Tháng 12-2014, tòa từng một lần trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung. Qua điều tra, VKS tỉnh truy tố Thanh thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nhưng sau đó VKS tỉnh lại bỏ truy tố Thanh về tội này vì khẩu súng Thanh dùng gây án là súng tự chế bắn đạn hoa cải, không phải vũ khí quân dụng.

Ba bị cáo Thủy, Thanh, Phúc (từ trái qua) đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đ.LAM

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do anh Nguyễn Như Quế Anh (sinh viên Trường ĐH Vinh) có mâu thuẫn với Thủy nên Thủy nhờ Thanh (có hai tiền án) đi “giải quyết”. Chiều 18-12-2013, Thanh dẫn một nhóm người mang theo súng và hai thanh kiếm đến nhà anh Quế Anh ở thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) đe dọa, quậy phá, đánh người. Chưa dừng lại ở đó, Thanh còn rút súng bắn thẳng vào ngực anh Quế Anh. Viên đạn xuyên tim khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm Thanh mang theo súng trốn lên rừng.

Tại phiên xử sơ thẩm này, gia đình nạn nhân đã đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu lọt người, lọt tội. Theo gia đình nạn nhân, cơ quan tố tụng cần xem xét trách nhiệm hình sự của ba người làm chứng gồm Trương Đức Toàn (cán bộ Công an huyện Quế Phong), Nguyễn Đình Đức (đi theo Thanh, Phúc đến nhà người bị hại), Nguyễn Đình Long (chở Thủy về nhà sau khi xảy ra án mạng). Đồng thời, gia đình nạn nhân còn cho rằng việc xử lý Thủy về tội gây rối trật tự công cộng là chưa đúng vì vụ án xảy ra trong sân nhà nạn nhân chứ không phải ở nơi công cộng, cần truy tố Thủy về tội khác…

Theo đại diện VKS tỉnh, nhân chứng Toàn có mặt tại nhà nạn nhân vào lúc xảy ra án mạng nhưng không bàn bạc, không có ý chí đánh nhau. Đại diện VKS cho biết: “Mặc dù không đủ cơ sở để khởi tố anh Toàn nhưng chúng tôi sẽ có văn bản đến Công an huyện Quế Phong đề nghị xem xét việc anh Toàn là cán bộ công an nhưng không kịp thời can ngăn vụ ẩu đả”. Nhân chứng Đức không tham gia bàn bạc với các bị cáo, không mâu thuẫn với nạn nhân, khi vừa đến cổng nhà nạn nhân thì Thanh đã nổ súng bắn chết nạn nhân rồi. Nhân chứng Long thì khi xảy ra vụ án không có mặt tại nhà nạn nhân, không biết việc đánh nhau, không tham gia bàn bạc.

Tòa cũng cho rằng qua các chứng cứ có trong hồ sơ thì chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự ba nhân chứng trên. Trước khi xảy ra vụ bắn chết nạn nhân, giữa Thủy và nạn nhân có xảy ra ẩu đả làm Thủy bị thương ở đầu. Thấy em bị thương, Thanh liền mang súng đi gây án chứ không có sự bàn bạc từ trước. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, tòa đã tuyên án như trên.

Ngay sau đó, rất đông người thân của nạn nhân đứng trước cổng trụ sở TAND tỉnh Nghệ An đã đưa di ảnh nạn nhân và băng rôn có dòng chữ “Tòa bỏ lọt tội phạm” ra la hét, khóc lóc. Lực lượng cảnh sát bảo vệ đã phải rất vất vả để giữ gìn trật tự. Phía gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

ĐẮC LAM