Bắn con bò tót, bán 6,1 triệu đồng

Viện này vừa truy tố bị can Lê Nguyễn Ánh Hùng về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Lê Minh Tiến bị truy tố về tội thứ nhất, các bị can Lê Nguyễn Ánh Yên, Lê Nguyễn Thanh Sơn về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị can này đều ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Theo cáo trạng, giữa tháng 1, Hùng cho Yên một khẩu súng tự chế và khoảng 10 viên đạn. Yên rủ Phạm Thanh Liêm đi săn. Đến ngày thứ ba, khi Yên và Liêm phát hiện có sóc nên Yên lấy súng ra bắn chết một con.

Đầu tháng 2, Hùng cùng Nguyễn Hoài Thương mua 100 viên đạn. Khoảng 21 giờ ngày 26-2, Hùng mượn xe máy của Tiến rồi rủ Liêm vào rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai săn thú. Hùng bắn chết một con bò tót khoảng 200 kg.

Sau đó Hùng, Liêm rủ Tiến xẻ lấy thịt, gan, mật bò tót sang tỉnh Bình Phước bán. Đầu tháng 3-2016, Hùng, Liêm bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt.

Do khi thực hiện hành vi phạm tội Liêm chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.