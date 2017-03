Bán hết gia sản, lặn lội kêu oan cho con

Người yêu lấy chồng, vợ lặng lẽ bỏ đi Trao đổi với chúng tôi, Đặng Việt Sơn nói điều Sơn buồn nhất và cũng mừng nhất sau khi được trả tự do là nghe tin người yêu đã đi lấy chồng: “Chúng em có gọi điện thoại hỏi thăm nhau một lần. Người ta có chồng rồi, cuộc sống êm ấm, em cũng thấy mừng”. Một người bị bắt khác là anh Đặng Văn Quang cho hay: Lúc anh bị bắt, vợ anh đang đi làm ăn bên Trung Quốc. Sau đó vợ anh trở về chăm sóc hai con nhỏ. “Khi em được trả tự do về thì vợ em đã bỏ đi, để hai con nhỏ lại cho gia đình. Em cũng chưa biết thế nào, sợ vợ em không về nữa”.

Đặng Văn Tuyên, Bàn Văn Tiếp, Bàn Văn Thái, Đặng Văn Quang, Đặng Việt Sơn (từ trái qua) tại trụ sở UBND huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) trong lần gặp đoàn giám sát liên ngành ngày 13-8. Ảnh: C.LUẬN Cũng như gia đình Sơn, khi được trả tự do về gia sản trong nhà cha con ông Bàn Văn Thái, Bàn Văn Tiếp chẳng còn gì. Trước đó, vợ ông Thái và thân nhân các bị can khác cũng đều bán đất, vay mượn để có tiền xuống Hà Nội kêu cứu cho chồng, con. “Giờ nhà tôi còn nợ khoảng 60 triệu đồng. Chúng tôi chỉ mong phục hồi sức khỏe để đi làm, trả nợ thôi” - ông Thái nói. Người bị bắt cuối cùng còn lại là Đặng Văn Tuyên cho hay hiện sức khỏe của Tuyên rất yếu, chỉ giúp được cha mẹ làm các việc vặt, chưa làm được việc nặng. “Em đang cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, quên đi những ngày bị tạm giam trước đây rồi giúp cha mẹ làm ăn, trả nợ” - Tuyên bảo. Điều mà năm người dân này mong muốn nhất là vụ việc của họ sớm được làm rõ, minh oan cho họ để họ không bị mang tiếng là “những kẻ giết người” nữa. Buộc tội không có cơ sở Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hai tháng sau cái chết bất ngờ của một người dân xã Bằng Cốc (Hàm Yên, Tuyên Quang) vì một lá đơn tố giác nặc danh, Công an huyện Hàm Yên đã bắt, khởi tố Đặng Việt Sơn cùng bốn người dân địa phương là Đặng Văn Quang, Bàn Văn Tiếp, Bàn Văn Thái, Đặng Văn Tuyên về tội giết người rồi chuyển vụ án lên Công an tỉnh Tuyên Quang. Sau 14 phiên xử nhưng không thể kết tội được, tháng 3-2015, CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang chuyển tội danh khởi tố đối với họ thành cố ý gây thương tích. Sau đó VKSND tỉnh này ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra với lý do gia đình người đã chết rút đơn yêu cầu khởi tố. Theo kết quả giám sát vụ án của đoàn giám sát liên ngành (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam), không có cơ sở kết luận năm người dân này giết người hay cố ý gây thương tích như CQĐT, VKSND quy kết. Ngoài ra các cơ quan tố tụng địa phương có nhiều sai sót như buộc tội chỉ dựa vào các lời khai nhận tội mâu thuẫn (ra tòa năm người dân khai bị điều tra viên mớm cung, ép cung), không đảm bảo việc có luật sư chỉ định bào chữa, trả hồ sơ vượt quá số lần quy định…