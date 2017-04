'Bao ăn', 'bao ngon' đã đành, nay bao cả... án treo

Chiều 17-4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa nguyên đơn là ông Trần Thanh Toàn (ngụ Trà Vinh) và bị đơn là bà NTBX (ngụ An Giang). Đây là vụ án lạ vì liên quan đến chuyện “bao” án treo khi luật sư nhận bào chữa cho một bị cáo.

Trái luật, vi phạm quy tắc luật sư

Sau khi xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên bác kháng cáo của bà X., giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên bố hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết giữa ông Toàn và bà X. (đại diện Văn phòng luật sư TB, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) vô hiệu vì vi phạm điều cấm của Luật Luật sư. Tòa buộc bà X. phải hoàn trả cho ông Toàn 68 triệu đồng, trong đó đã trừ 12 triệu đồng là khoản chi phí ông Toàn tự nguyện trả cho bà X.

Trong phần tuyên án, HĐXX đã viện dẫn điểm 14.11 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và khoản 2 Điều 5 Luật Luật sư. Theo đó, những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng là cam kết bảo đảm kết quả vụ việc nhằm mục đích lôi kéo khách hàng hoặc để tính thù lao theo kết quả cam kết.

Theo tòa, Điều 5 của hợp đồng dịch vụ pháp lý ký giữa ông Toàn và bà X. lại ghi “hợp đồng chấm dứt khi thực hiện xong vụ việc theo Điều 1 được giải quyết bằng văn bản pháp lý là bản án sơ thẩm án treo” là trái quy định của pháp luật. Do đó, tòa cho rằng bản án sơ thẩm tuyên hợp đồng dịch vụ pháp lý vô hiệu và buộc bà X. phải trả cho ông Toàn 68 triệu đồng là có căn cứ.



Ông Trần Thanh Toàn (phải) và em trai Trần Minh Vẹn sau phiên tòa phúc thẩm ngày 17-4. Ảnh: N.NAM

“Bao” án treo nhưng kết quả lại tù giam

Như đã phản ánh, ông Toàn có em ruột là Trần Minh Vẹn bị các cơ quan tố tụng huyện Tịnh Biên (An Giang) khởi tố và truy tố về tội buôn bán hàng cấm. Do đó, vào ngày 6-8-2014, ông Toàn gặp bà X. đề nghị bà bào chữa cho em ông. Cùng ngày, ông và bà X. ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với nội dung bà X. bào chữa cho em ông được hưởng án treo với số tiền 120 triệu đồng.

Lúc đầu, do hợp đồng đánh máy không thể hiện kết quả án treo nên ông không đồng ý ký. Sau đó, bà X. viết tay thêm chữ án treo vào hợp đồng thì ông mới đồng ý ký tên. Ông Toàn đã giao tiền cho bà X. hai đợt tổng cộng 80 triệu đồng, 40 triệu đồng còn lại hẹn khi có bản án sẽ giao nốt.

Đến ngày 28-11-2014, TAND huyện Tịnh Biên đã tuyên phạt Trần Minh Vẹn một năm sáu tháng tù. Với kết quả này, ông Toàn khởi kiện yêu cầu bà X. phải hoàn trả 68 triệu đồng, trong đó đã bao gồm việc khấu trừ cho bà X. 12 triệu đồng chi phí đi lại.

Bà X. thừa nhận từ án treo trong hợp đồng do bà viết nhưng không phải thỏa thuận án treo. Bà cho rằng sở dĩ trong hợp đồng có ghi thêm chữ án treo là do phía ông Toàn yêu cầu bà ghi vào để trấn an tinh thần cho mẹ của ông. Và hợp đồng đã vô hiệu từ đầu vì hai bên không thực hiện theo hợp đồng mà thực hiện theo thỏa thuận miệng khác. Ông Toàn nói không có thỏa thuận miệng nào khác, còn bà X. thì không đưa ra được bằng chứng về việc có thỏa thuận miệng...

Xử sơ thẩm ngày 28-12-2016, TAND TP Long Xuyên (An Giang) đã tuyên hợp đồng dịch vụ pháp lý vô hiệu và buộc bà X. trả cho ông Toàn 68 triệu đồng. Sau đó, bà X. kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông Toàn.