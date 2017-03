Bảo đảm quyền bào chữa: Cần ‘biện pháp mạnh’!

Những quy định hiện hành

Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định cơ quan tố tụng, cơ quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho LS thực hiện quyền và nghĩa vụ của luật sư khi hành nghề, không được cản trở hoạt động hành nghề của LS…

BLTTHS 2003 quy định trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan, CQĐT, VKS, tòa án phải xem xét cấp giấy chứng nhận bào chữa, trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do. Bộ luật này cũng quy định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. CQĐT, VKS, tòa án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ. Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ...

Thông tư 70 ngày 10-10-2011 của Bộ Công an quy định ĐTV phải giải thích cho người bị tạm giữ, bị can về quyền bào chữa, lập biên bản ghi rõ ý kiến xem họ có nhờ người bào chữa hay không. Nếu có nhờ đích danh LS thì ĐTV hướng dẫn viết giấy yêu cầu và trong thời hạn 24 giờ phải gửi cho LS bằng bưu điện. Nếu bị can yêu cầu người thân nhờ LS thì trong vòng 24 giờ giấy yêu cầu này cũng phải được gửi cho người thân đó… Thông tư còn quy định khá chi tiết về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, việc LS gặp thân chủ…

Một số vụ làm khó luật sư tiêu biểu

Tháng 9-2013, LS Đinh Văn Lương (Đoàn LS TP.HCM) được mẹ một bị can (bị Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam về hành vi đánh bạc) nhờ tham gia bảo vệ cho bị can từ giai đoạn điều tra. LS Lương làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bào chữa thì ĐTV thông báo từ chối vì “bị can có đơn xin từ chối LS”. LS Lương đề nghị cho xem đơn từ chối này thì ĐTV không đáp ứng. Sau đó từ trại giam, đích thân bị can viết đơn mời LS Lương. ĐTV lại thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa với lý do là… giữa LS và gia đình bị can có mối quan hệ bà con thân thích (!?). Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tháng 11-2013, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội sửa sai bằng cách cấp giấy chứng nhận người bào chữa, mời LS đến xin lỗi và cho tiếp xúc với bị can.

Tháng 10-2012, LS Nguyễn Văn Đức (Đoàn LS TP Cần Thơ) được anh một bị can (bị Công an huyện Trà Cú khởi tố, tạm giam về hành vi giao cấu với trẻ em) nhờ bảo vệ cho bị can. LS Đức đã đến Công an huyện Trà Cú làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bào chữa thì anh bị can cho biết ĐTV nói bị can từ chối LS. Trong file ghi âm mà anh bị can trao đổi với ĐTV có những câu như: “Tao thấy vụ của em mày đã rõ rồi, không cần LS làm gì”. “Nó là LS tư nhân đi xe ô tô qua đây chứ không phải LS nhà nước mà làm không cho mày”... Sau khi Liên đoàn LS vào cuộc thì Công an huyện Trà Cú đã kiểm điểm ĐTV, thay người khác. Lãnh đạo công an huyện cũng đã đến tận gia đình bị can ngỏ lời xin lỗi.

Đầu năm 2012, hai LS Lê Quang Y và Nguyễn Anh Dũng (Đoàn LS tỉnh Đồng Nai) nhận bảo vệ cho bị can trong một vụ trộm cắp do Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) thụ lý. Khi đến xin cấp giấy chứng nhận bào chữa, hai LS được CQĐT trả lời bằng văn bản là bị can không yêu cầu. Khi hồ sơ chuyển đến VKS, hai LS được cấp giấy chứng nhận bào chữa nhưng xin làm việc với bị can thì CQĐT nói phải có lệnh trích xuất bị can, giấy giới thiệu của VKS hoặc có KSV đi kèm. Hai LS quay lại VKS nhưng cơ quan này không đáp ứng. Khi VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung, hai LS tới trình giấy chứng nhận bào chữa xin gặp thì bị CQĐT bắt làm giấy mới. Sau khi có giấy mới, hai LS cũng bị từ chối cho gặp bị can với nhiều lý do khác nhau.

Khi hồ sơ chuyển qua tòa, hai LS lại phải xin cấp giấy chứng nhận bào chữa mới nhưng cầm giấy đến xin gặp bị can thì CQĐT yêu cầu phải có lệnh trích xuất bị can của tòa. LS trở lại tòa thì tòa bảo tòa chỉ cấp giấy, còn việc cho tiếp xúc bị can hay không là của trại tạm giam.

Sau hơn nửa năm chạy theo các cơ quan tố tụng, hai LS phải nhờ Liên đoàn LS liên hệ và đề nghị bí thư Thành ủy TP Mỹ Tho can thiệp. Cuối cùng CQĐT nhận sai và cho hai LS gặp mặt thân chủ khi vụ án… sắp xét xử.