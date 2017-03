Bảo vệ hoá thân 'ninja' trộm cắp siêu thị

Xử sơ thẩm tháng 6, TAND quận 4 cũng đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo là người có nhược điểm về tâm thần bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh rối loạn nhân cách dạng phân cách.

Bị cáo Hậu được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.



Theo hồ sơ, Hậu là nhân viên bảo vệ của một Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ. Từ ngày 21-8-2014, Hậu được phân công bảo vệ tại siêu thị điện máy Chợ Lớn, Chi nhánh quận 4, tòa nhà H2 (196 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4). Hậu được biết quy luật làm việc, giờ nghỉ của nhân viên và hệ thống camera giám sát của siêu thị nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tối ngày 13-9-2014, Hậu mặc áo bảo vệ vào siêu thị gửi xe và trốn vào nhà vệ sinh. Đến 10 giờ đêm, mọi người ra về và siêu thị đóng cửa. Hậu thay quần áo rồi lấy khăn trùm kín mặt, đeo găng tay đen, chân đi tất và mang đôi dép nhựa. Hậu lấy trong giỏ xách 1 tua-vít, đi xuống tầng lửng lấy thêm chiếc kéo. Rồi Hậu quay lên lầu 1 để tháo hệ thống camera, phá cửa thoát hiểm. Sau đó, Hậu trở vào trong gian hàng gom nhiều thiết bị điện tử có giá trị rồi lẻn ra ngoài để thuê xe ôm chở về một khách sạn tại quận Gò Vấp.

Sáng hôm sau, quản lý siêu thị phát hiện cửa thoát hiểm có dấu vết nghi vấn nên trình báo cơ quan chức năng. Qua dữ liệu của hộp ghi hình camera được phục hồi cùng nhiều thông tin khác sự việc dần được làm rõ. Dáng người thanh niên dần lộ ra qua màn hình camera.

Trong khoảng thời gian công an đang làm việc với siêu thị, Hậu xin phép nghỉ vì lý do ốm đột xuất. Đến khi, Công an mời làm việc, Hậu vẫn phủ nhận mọi hành vi và đưa ra lý do đi sinh nhật bạn. Qua kiểm chứng, các điều tra viên phát hiện tin nhắn còn lưu trong máy Hậu với nội dung: “Nhờ bạn làm chứng giùm, đêm qua tôi có đi dự sinh nhật với bạn nếu như công an có hỏi”.

Theo cơ quan điều tra, siêu thị bị mất 3 máy chụp hình kỹ thuật số, 14 máy tính bảng hiệu Samsung, 29 ĐTDĐ… Tổng số tài sản ước tính trên 412 triệu đồng....