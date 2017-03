Bắt cóc, hiếp dâm xong nói 'Em đẹp mà số em xấu, anh giết em'

Ngày 13/8, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Thái Hoàng Trọng bị truy tố về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận TX Ngã Bảy (Hậu Giang) từ năm 2012 nhưng đến nay mới xét xử được do bị cáo Trọng phải đi chữa bệnh bắt buộc.

Bị cáo Thái Hoàng Trọng nghe tòa tuyên án ngày 13-8. Ảnh: N.NAM



Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 12/2/2012, sau khi nhậu xong, Trọng chạy xe máy chở Thái Minh Lực (con bác ruột của Trọng) lên cầu vượt thuộc phường Hiệp Thành (TX Ngã Bảy, Hậu Giang) thì phát hiện một đôi nam nữ là PQĐ và LMQ đang ngồi tâm sự trên cầu. Trọng chở Lực đi qua chỗ của Đ, Q đang ngồi, sau đó dừng lại hỏi Lực: “Ông muốn chơi không? Muốn chơi thì lại đánh hù thằng đó cho nó chạy rồi bắt con nhỏ đó lên xe chở đi hiếp dâm”. Lực trả lời “chơi thì chơi”.

Khi trở lại chỗ Đ và Q, lấy cớ hỏi mồi thuốc hút, Trọng đánh cho Đ bỏ chạy. Tiếp đến Lực lấy xe đuổi theo Đ còn Trọng đuổi bắt Q. Sau đó, Trọng kêu Lực lại chở cả ba chạy về hướng Quản Lộ - Phụng Hiệp đi Sóc Trăng – Cà Mau. Q khóc thì Trọng dọa “mày khóc là tao bẻ cổ mày chết” rồi dùng cây chìa khóa loại đầu 12-14 kề vào cổ Q. Chạy xe được khoảng 30 phút đến khu vực ấp Phương An I, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) thấy hai bên đường vắng người, xung quanh trồng nhiều chuối nên Trọng kêu Lực dừng xe. Trọng kéo Q vào vườn nhà dân cách đường khoảng 10m thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Q. Q khóc thì Trọng lại dọa “mày la tao cắt cổ mày”. Nghe thấy điện thoại Q đổ chuông thì Trọng dừng lại lấy điện thoại tắt chuông, tắt nguồn rồi đưa cho Lực và tiếp tục hành vi. Đến khi nghe tiếng chó sủa thì Trọng dừng lại mặc quần áo và đi ra ngoài.

Lực lại chạy xe chở cả ba đến một chòi lá bỏ không thuộc ấp Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) để cả hai thực hiện việc hiếp dâm Q. Sau khi cả hai thực hiện xong hành vi đồi bại với cô gái, Trọng có ý định giết Q nên nói “Em đẹp mà số em xấu. Anh giết em, để em ở đây hai, ba ngày cha mẹ em không tìm ra em thì công an cũng tìm ra em hà”. Tuy nhiên Lực không đồng ý mà nói “đi ba người thì về ba người”. Cả hai đưa Q về tới gần nhà máy đường Phụng Hiệp (phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy) thì bỏ Q xuống. Điện thoại của Q, Trọng mang về nhà cất giữ.

Bị cáo Thái Minh Lực tại phiên tòa ngày 13-8. Ảnh: N.NAM



Chín ngày sau, sau khi nhậu ở nhà bạn về, cũng tại khu vực cầu vượt nêu trên, do thấy ba đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện, Lực nói với Trọng “bữa nay tụi nó lại lên nhiều quá kìa, mày chơi nữa không?”, Trọng bảo “chơi thì chơi chứ gì”. Sau khi đi mua thuốc hút quay lại thấy còn hai đôi nam nữ, cả hai bàn cách đuổi một đôi đi để dễ hành động. Trong lúc cả hai đang bàn thì chỉ còn một đôi CVB và LTTQ chuẩn bị lên xe đi. Lực chạy xe lên chặn đầu xe đôi nam nữ để Trọng đánh người nam và người nữ chạy về hai hướng. Lực đuổi theo nắm được tay cô gái LTTQ thì cô này vùng vẫy tri hô “cướp, cướp” và leo ra đứng ngoài lan can cầu. Lực bảo “không phải cướp đâu chị ơi” rồi nắm tay Q kéo vào. Q nói “mày làm quá tao nhảy sông”. Sau đó, Trọng chạy tới nắm tay Q nói “đi vô mày”. Q lại tiếp tục tri hô “ăn cướp, ăn cướp” thì bị Trọng một tay nắm tay, một tay tát vào mặt Q một cái. Q tiếp tục nói “tụi mày làm quá tao nhảy sông”. Trọng nói “mày nhảy thì nhảy đi” rồi dùng tay phải xô vào vai Q làm Q rơi xuống sông Sóc Trăng rồi cả hai bỏ đi. Hôm sau người dân phát hiện xác Q nổi lên. Đến 25/2/2012 cả hai bị công an Hậu Giang bắt khẩn cấp.

Quang cảnh tòa tuyên án ngày 13-8. Ảnh: N.NAM



Sau đó, vào năm 2013, TAND TX Ngã Bảy xử phạt Lực 12 năm tù về hai tội hiếp dâm và cướp tài sản. Trọng do phải đi chữa bệnh bắt buộc nên bị xử sau.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Trọng nói rằng không xô nạn nhân xuống sông mà chỉ tát một cái vào mặt nạn nhận rồi buông tay nên nạn nhân té xuống sông. Bị cáo không vớt nạn nhân lên vì nghĩ nạn nhân biết bơi!

Tòa hỏi bị cáo nói với nạn nhân là “Em đẹp mà số em xấu. Anh giết em, để em ở đây hai, ba ngày cha mẹ em không tìm ra em thì công an cũng tìm ra em hà” có phải với mục đích muốn giết nạn nhân không. Trọng trả lời do muốn bỏ lại nạn nhân nên nói vậy chứ không có ý định giết và lúc đó muốn giết cũng không có gì để giết!

Cuối cùng tòa tuyên phạt bị cáo Trọng tù chung thân về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại LTTQ là 95,5 triệu đồng. Bị hại LMQ do không có yêu cầu bồi thường nên tách ra thành vụ án dân sự riêng.