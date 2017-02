Bắt con nợ sang Campuchia dọa bán nội tạng

Ngày 24-2, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của ba bị cáo giảm án một năm tù đối với hình phạt tội cưỡng đoạt tài sản cho nhóm Huỳnh Gia Thịnh (37 tuổi, quê Đà Nẵng) do hậu quả có phần hạn chế.



Cụ thể toà tuyên phạt Thịnh bốn năm sáu tháng tù, Đinh Ly Na (29 tuổi) và Lê Thành Trung (24 tuổi) mỗi bị cáo ba năm tù về hai tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.



Ba bị cáo đang nghe toà tuyên án

Khoảng tháng 9 -2013, ông L. cá độ bóng đá và nợ Thịnh gần 300 triệu. Không có tiền trả, ông L. bỏ trốn.

Chiều 30-1-2016, khi ông L. đang ngồi tại một quán cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch (phường Tân Quý, quận Tân Phú) Thịnh cùng một nhóm người đã dùng vũ lực ép ông L. lên xe rồi đưa đến một quán cà phê ở quận Bình Tân.



Tại đây, cả nhóm thay nhau đánh đập, dọa giết để buộc ông L. phải trả tiền. Tối cùng ngày, nhóm của Thịnh tiếp tục đưa ông lên ô tô, chở sang Campuchia và nhốt tại một khách sạn. Rồi Thịnh cùng đồng bọn gọi điện thoại về Việt Nam cho bạn gái ông L., buộc người này mang 200 triệu đồng sang Campuchia chuộc người với lời hăm dọa: nếu không thấy tiền, cả bọn sẽ giết và bán nội tạng của ông để "gỡ nợ".



Những ngày sau đó nhóm này liên tục đe dọa, thúc ép đưa tiền nhưng bạn gái của L. nói chỉ thu xếp được 100 triệu đồng. Đến ngày 20-2-2016 do sợ bị Công an phát hiện Thịnh tự điện thoại cho đồng bọn ở Campuchia kêu thả L. ra.



Khi L. được thả về, qua trình báo công an đã lần lượt bắt giữ nhóm này.