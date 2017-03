Bắt công ty xả nước thải đủ màu ra kênh Thầy Cai

Sáng 10-12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP.HCM (PC49) đã bắt quả tang một xưởng sản xuất rộng lớn nằm bên bờ kênh Thầy Cai - An Hạ (thuộc địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) xả nước thải ra kênh không qua xử lý.

Qua kiểm tra hiện trường, tổ công tác của PC49 ghi nhận toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình in vải, có đủ màu sắc được thu gom về một đường ống rồi xả ngầm ra kênh Thầy Cai - An Hạ.





Nước thải phát sinh từ nhà xưởng của Công ty TNHH Athena không qua xử lý mà được xả trực tiếp ra kênh. Ảnh: TRUNG THANH

Bước đầu PC49 xác định khu nhà xưởng trên có diện tích khoảng 5.000 m2, thuộc Công ty TNHH Athena. Công ty này chuyên dệt khăn vải cao cấp, gia công các loại sợi màu, tẩy nhuộm, in hoa…

Công ty Athena có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Xuyên Á (Long An). Ngoài nhà máy ở Long An, công ty này còn thuê đất mở nhà xưởng sản xuất tại địa chỉ nói trên. Nơi Công ty Athena thuê đất lập nhà xưởng sản xuất thuộc khu vực quy hoạch để xây dựng khu đô thị Tây Bắc - Củ Chi. Do đó nhà xưởng này cũng không được cấp phép hoạt động.

Trước đó vào tháng 9, Công ty TNHH Athena cũng đã bị UBND TP xử phạt hành chính 135 triệu đồng do khu nhà xưởng nói trên hoạt động không phép kinh doanh và xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần.

Khảo sát khu vực nhà xưởng của Công ty Athena, tổ công tác của PC49 còn phát hiện bên cạnh hành vi xả thải trái phép, công ty này còn có nhiều thùng phuy có ký hiệu đựng chất thải nguy hại, vứt bừa bãi, không lưu chứa đúng quy định. Hiện tổ công tác của PC49 đang tổ chức lấy mẫu, phân tích, xác định mức độ ô nhiễm để xử lý.