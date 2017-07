Bắt giam 2 người vụ chống hạn trên giấy lấy 6,3 tỉ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tối 18-7, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm ba bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa, 100% vốn nhà nước).

Cả ba bị can đều bị khởi tố điều tra tội tham ô tài sản, gồm: Đoàn Phi Dũng - Phó giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa. Diệp Thị Khánh Trân - Kế toán trưởng Công ty này, Nguyễn Văn Minh- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Khánh Quyên (trụ sở tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Phi Dũng, Nguyễn Văn Minh. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dũng, Minh đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Riêng trường hợp Diệp Thị Khánh Trân, VKSND tỉnh yêu cầu cơ quan công an điều tra thêm một số nội dung trước khi phê chuẩn.

Trước đó, ngày 5-4, PC46 Công an Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Hải, nguyên giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa để điều tra về tội tham ô tài sản.



Một công trình thủy lợi do Công ty Thủy Lợi Nam Khánh Hòa quản lý bị hư hỏng nặng chưa được sửa chữa, trong khi công ty này chỉ lập khống hồ sơ để rút tiền nhà nước. Ảnh: QĐ

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, Đỗ Hoàng Hải cùng các cán bộ cấp dưới đã lợi dụng chủ trương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ sản xuất nông nghiệp đông xuân, hè thu hai năm 2014-2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa để trục lợi cá nhân.

Cụ thể, Hải chỉ đạo cấp dưới cấu kết với các doanh nghiệp, nhiều nhất là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Khánh Quyên, làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống, ký hợp đồng khống 24 công trình thủy lợi rồi rút tổng cộng 8,5 tỉ đồng ngân sách nhà nước, chuyển vào tài khoản các doanh nghiệp. Sau đó, các doanh nghiệp rút tiền đưa lại cho Hải để chia nhau.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị thất thoát là 6,3 tỉ đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định số tiền trục lợi, làm rõ vai trò đồng phạm của nhiều cán bộ, doanh nghiệp trong vụ án tham ô tài sản trên.

Liên quan đến vụ sai phạm trên, kết luận thanh tra của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa trước đây xác định hai phó giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa là Đoàn Phi Dũng, Ngô Mạnh đã ký 27 biên bản kiểm tra hiện trường xác định nhu cầu, quy mô nạo vét; ký 26 biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, ký hàng chục bảng chấm công, thanh toán tiền thuê nhân công khống của 18 công trình để rút ngân sách…

Ngoài ra, còn có sáu cán bộ khác tiếp tay, thông đồng rút tiền ngân sách. Cũng theo Sở Tài chính, có năm doanh nghiệp thông đồng lập hồ sơ khống, thanh toán ngân sách nhà nước 4,5 tỉ đồng.

Trong đó, ba doanh nghiệp ký hợp đồng, xuất hóa đơn khống thanh toán 3,5 tỉ đồng, gồm Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên gần 3 tỉ đồng, Công ty TNHH Vận tải- thương mại Liên Hoa 258 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Thương mại- dịch vụ Lộc Phú 250 triệu đồng. Hai doanh nghiệp đã cung cấp hóa đơn dầu kê khai nhiều hơn thực tế cho Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa để chuyển tiền thanh toán khống với ngân sách 856 triệu đồng, gồm Công ty Xăng dầu Phú Khánh 448 triệu đồng, Công ty TNHH Lan Bảo 408 triệu đồng.